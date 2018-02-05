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Ezine Devlet Hastanesi’nde bir ilk

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 17:24 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine İlçesinde, Ezine Devlet Hastanesi’nde ilk kez böbrek üstü(Sürrenal) bezi tümörü yapıldı.Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine idrar yapamama şikayeti ile başvuran 49 yaşındaki erkek hastaya Üroloji Uzmanı Op.

Ezine Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Çanakkale’nin Ezine İlçesinde, Ezine Devlet Hastanesi’nde ilk kez böbrek üstü(Sürrenal) bezi tümörü yapıldı.
Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine idrar yapamama şikayeti ile başvuran 49 yaşındaki erkek hastaya Üroloji Uzmanı Op. Dr. M. Maşuk Okumuş tarafından sol böbrek üstü bezinde 10 cm’lik tümör teşhisi konuldu. Yapılan ileri tetkikler sonucu kitlenin alınmasına karar verildi.
Ezine Devlet Hastanesi ameliyathanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Ergün ve Anestezi Uzmanı Dr. Özlem Arı eşliğinde Op. Dr. M. Maşuk Okumuş tarafından sol böbrek üstü bezindeki 10 cm’lik tümör başarılı bir şekilde alındı ve hasta ameliyatın ikinci gününde taburcu edildi. Op. Dr.M. Maşuk Okumuş bu tür ameliyatların genellikle Üniversite Hastaneleri veya 3. basamak eğitim araştırma hastanelerinde yapıldığını, ilk kez ilçe Devlet Hastanesinde bu ameliyatın gerçekleştiğini söyledi.

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