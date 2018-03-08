Ezine’de 3 yılda bin 600 uyku hastası tedavi edildi

Çanakkale’nin Ezine İlçesi, Ezine Devlet Hastanesinde 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Uyku Laboratuvarında bugüne kadar bin 600 hasta tedavi edildi.

Konuya ilişkin Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; " Açıldığı günden günümüze kadar 1600 civarında hastaya uyku testi yapılmış ve uykuda solunum bozukluğu başta olmak üzere çok çeşitli uyku hastalıklarına tanı konmuş, tedaviler yapılmıştır. Ezine Devlet Hastanesinde gelişen hizmet alanları ile birlikte uyku merkezimiz 9 yatak kapasitesine ulaşarak daha fazla hastaya hizmet verip, bekleme süresini kısaltmayı amaçlamaktadır.Uyku laboratuvarımızda tek kişilik, tuvalet ve banyosu içinde, hastalarımızın kendisini ev ortamında hissedebileceği 9 odamız mevcuttur. Uyku merkezimiz halen 1 doktor ve 8 teknisyen ile hizmet vermektedir. Uyku merkezimizde 08:30-17:00 poliklinik hizmeti verilmekte olup 19:00-07:00 saatleri arasında randevulu hastalarımız alınmakta ve 07:00’a kadar takip edilmektedir. Birimimize 0 286 618 28 92 numaralı telefondan 1215 dahili numarayı tuşlayarak direkt ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.