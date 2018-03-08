HABER

Ezine’de 3 yılda bin 600 uyku hastası tedavi edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine İlçesi, Ezine Devlet Hastanesinde 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Uyku Laboratuvarında bugüne kadar bin 600 hasta tedavi edildi.Konuya ilişkin Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; " Açıldığı günden günümüze kadar 1600 civarında hastaya uyku testi yapılmış ve uykuda solunum bozukluğu başta olmak üzere çok çeşitli uyku hastalıklarına tanı konmuş, tedaviler yapılmıştır.

Ezine’de 3 yılda bin 600 uyku hastası tedavi edildi

Çanakkale’nin Ezine İlçesi, Ezine Devlet Hastanesinde 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Uyku Laboratuvarında bugüne kadar bin 600 hasta tedavi edildi.
Konuya ilişkin Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; " Açıldığı günden günümüze kadar 1600 civarında hastaya uyku testi yapılmış ve uykuda solunum bozukluğu başta olmak üzere çok çeşitli uyku hastalıklarına tanı konmuş, tedaviler yapılmıştır. Ezine Devlet Hastanesinde gelişen hizmet alanları ile birlikte uyku merkezimiz 9 yatak kapasitesine ulaşarak daha fazla hastaya hizmet verip, bekleme süresini kısaltmayı amaçlamaktadır.Uyku laboratuvarımızda tek kişilik, tuvalet ve banyosu içinde, hastalarımızın kendisini ev ortamında hissedebileceği 9 odamız mevcuttur. Uyku merkezimiz halen 1 doktor ve 8 teknisyen ile hizmet vermektedir. Uyku merkezimizde 08:30-17:00 poliklinik hizmeti verilmekte olup 19:00-07:00 saatleri arasında randevulu hastalarımız alınmakta ve 07:00’a kadar takip edilmektedir. Birimimize 0 286 618 28 92 numaralı telefondan 1215 dahili numarayı tuşlayarak direkt ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Ezine’de 3 yılda bin 600 uyku hastası tedavi edildi

Ezine’de 3 yılda bin 600 uyku hastası tedavi edildi

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Hastalarını karanfille karşıladı

Hastalarını karanfille karşıladı

Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.