Farklı odada içilen sigara da çocuğa zararlı

Dr. Fulya Çeliktürk, farklı odada içilen sigaranın da çocukları pasif içici durumuna düşürdüğünü ifade ederek, sigara tiryakileri uyardı.
NCR İnternational Hospital Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Çeliktürk, farklı odada dahi olsa sigara dumanının çocuklara zarar verdiğini söyledi. Ebeveynlerin kapalı ortamda içtiği her sigaranın ortamda bulunan çocukları pasif içici durumuna düşürdüğünü vurgulayan Çeliktürk, başta solunum yolları olmak üzere çocuklardaki birçok hastalığın bu yolla tetiklendiğini ifade etti. Dr. Çeliktürk, “Sigara dumanı bir süre sonra kapalı ortamın tamamına yayılıyor. Diğer odada olsanız bile sigara dumanı çocuğunuzun bulunduğu ortama girerek solum yolu ile kendisine zarar veriyor. Hem kendi sağlığı için hem de çocuğunun sağlığı için ölümcül bir alışkanlık olan sigaranın bir an önce bırakılması gerekiyor. Bırakmak istemeyen ebeveynlerin çocuğun bulunduğu kapalı ortamın tamamen dışına çıktıktan sonra içmesi ortaya çıkacak zararı azaltacaktır” dedi.
Sigara dumanına maruz kalan insanların toksik ve kanserojen maddelere sigarayı içen kişiden daha fazla maruz kaldığını belirten Çeliktürk, tütün dumanına maruz kalanların akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 32 oranında arttığını dile getirdi.
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