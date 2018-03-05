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Farklı tüyolarla güzel bir cilt

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Dr.

Farklı tüyolarla güzel bir cilt

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, çağımızda artık güzellik ve genç görünümün çok değerli olduğunu belirterek, “Peki ama siz cilt sağlığı ve güzelliğiniz için doğru adımlar atıyor musunuz acaba? Unutmayın ki aynaya baktığınızda ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, öncelikle ona değer vermelisiniz” dedi.
Su içmenin her mevsim cilt sağlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, “Nemsizlik cildin düşmanıdır ve cildi kurutur.Cildinizin mevsim değişimlerine karşı dirençli olması için mutlaka su tüketmelisiniz. Yorgunlukta, uyku geldiğinde ya da gözler kaşındığında onları ovuşturmak herkesin yaptığı bir harekettir. Gözlerinizin etrafındaki deri çok ince olduğundan ileri geri ovmak, çizgilerin oluşmasına sebep olur. Olduğunuzdan yaşlı görünmek istemiyorsanız bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarmalısınız” diye konuştu.
Adaçayının cilt sağlığı ve güzelliğinde etkin bir role sahip olduğunu kaydeden Dr. Ata Nejat Ertek, “Cildi enfeksiyonlara karşı korur. Menopoz döneminde cildin yaşlanmasını yavaşlatır.Aşırıya kaçmadan ve çok kaynatmadan tüketmeniz de fayda vardır.C vitamini içeren Kuşburnu çayı da cilt sağlığı ve güzelliği için tüketilebilir. Muz cilt güzelliği için muhteşem bir besindir. Ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze bu karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır.” Şeklinde konuştu.

Farklı tüyolarla güzel bir cilt

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