Fast-food yemek 'kadın doğurganlığını olumsuz etkiliyor'

Uzmanlar, düzenli fast-food yemeyen ve yeterince meyve tüketmeyen kadınların gebe kalmakta zorlandığını söylüyor.

Human Reproduction (İnsan Üremesi) adlı rapor için 5.598 kadın incelendi. Haftada 4 veya 5'ten fazla fast-food yiyen kadınların, hiç fast-food yemeyen veya daha az yiyen kadınlara kıyasla gebe kalma sürelerinin bir ay daha uzun olduğu anlaşıldı.

Düzenli abur cubur tüketenlerin de bir yıl içinde hamile kalmalarının zor olduğu görüldü.

Uzmanlar, verimli doğurganlık için iyi bir beslenme düzenine sahip olunması tavsiyesinde bulunuyor.

Ama araştırmada bazı kısıtlamalar da vardı. Kadınlardan gebelik öncesi ne yediklerini hatırlamaları istendi.

Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve İrlanda'da kadınlara ilk çocuklarına hamile kalmadan bir ay önce nasıl beslendikleri soruldu.

Ebeler, kadınları 14-16 haftalık gebelik dönemlerinde ziyaret etti ve onlara ne sıklıkla meyve, yeşil yapraklı sebzeler, balık ve hamburger, pizza, kızarmış tavuk, patates kızartması gibi fast-food yiyecekler tükettiklerini sordu. Veriler, kadınların hatırladıkları besinlere göre belirlendi.