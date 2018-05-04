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Fast-food yemek 'kadın doğurganlığını olumsuz etkiliyor'

04.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre düzenli fast-food tüketimi, kadınların doğurganlıklarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, düzenli meyve tüketen kadınların daha hızlı gebe kaldıklarını ve daha sağlıklı olduklarını söylüyor.

Fast-food yemek 'kadın doğurganlığını olumsuz etkiliyor'

Uzmanlar, düzenli fast-food yemeyen ve yeterince meyve tüketmeyen kadınların gebe kalmakta zorlandığını söylüyor.

Human Reproduction (İnsan Üremesi) adlı rapor için 5.598 kadın incelendi. Haftada 4 veya 5'ten fazla fast-food yiyen kadınların, hiç fast-food yemeyen veya daha az yiyen kadınlara kıyasla gebe kalma sürelerinin bir ay daha uzun olduğu anlaşıldı.

Düzenli abur cubur tüketenlerin de bir yıl içinde hamile kalmalarının zor olduğu görüldü.

Uzmanlar, verimli doğurganlık için iyi bir beslenme düzenine sahip olunması tavsiyesinde bulunuyor.

Ama araştırmada bazı kısıtlamalar da vardı. Kadınlardan gebelik öncesi ne yediklerini hatırlamaları istendi.

Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve İrlanda'da kadınlara ilk çocuklarına hamile kalmadan bir ay önce nasıl beslendikleri soruldu.

hamile bir kadın süpermarkette

Ebeler, kadınları 14-16 haftalık gebelik dönemlerinde ziyaret etti ve onlara ne sıklıkla meyve, yeşil yapraklı sebzeler, balık ve hamburger, pizza, kızarmış tavuk, patates kızartması gibi fast-food yiyecekler tükettiklerini sordu. Veriler, kadınların hatırladıkları besinlere göre belirlendi.

Araştırmacılar, ayda birden veya üçten daha az meyve yiyenlerin hamile kalma sürelerinin, günde bir veya birden fazla meyve yiyenlere kıyasla daha uzun sürdüğü görüldü.

Araştırmada, partnerleri tedavi gören çiftlerin verileri incelemeye dahil edilmedi.

Avustralya'da araştırmanın başındaki Adelaide Üniversitesi'nden Prof. Claire Roberts "Bu bulgular, meyve gibi kaliteli iyi gıdalarla beslenen, fast-food tüketimini en aza indirenlerde doğurganlığın arttığını, hamile kalma süresinin de kısaldığını gösteriyor" dedi.

Araştırmacılar, fast-food ile meyve tüketimi arasındaki farka ilişkin veriler bulurken, yeşil gıdalar ve balık tüketiminin etkisine ilişkin ise bir bulgu çıkmadı.

Babaların beslenme tarzına bakmayan araştırmacılar bulguları etkileyen başka faktörler de olabileceğine dikkat çekti.

Ana araştırmacılar, kadınların gebelik öncesi beslenmelerinin doğurganlıklarına etkisi olduğu konusunda hem fikir.

Fast-food yemek 'kadın doğurganlığını olumsuz etkiliyor'

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