Fast-food yemekler saç dökülmesi nedeni!

Saçımızın sağlıklı ve canlı olması görüntümüze önemli ölçüde değiştiriyor. Saç dökülmesi, günümüzde giderek artan sıklıkta ve erken yaşlarda görülmesiyle birlikte önemli bir problem haline geldi. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, saç dökülmesinin farklı tipleri ve nedenleri olduğunu anlatarak, özellikle fast-food beslenme şeklinin erkek tipi saç dökülmesine neden olduğunu kaydetti. Öztürk, konuyla ilgili şunları söyledi;

SİZİNKİ HANGİ TİP?

Saçkıran (alopesi areata): Eğer yuvarlak para gibi bir açılma var ise bu tip saç dökülmesi saçkıran olarak bilinir. Özellikle saç, bazen de sakalda, aniden ortaya çıkan yuvarlak keskin sınırlı lezyonlardır. Dökülmenin nedeni genellikle stresten kaynaklanırken bazen başka hastalıkların belirtisi de olabilir. Bu nedenle mutlaka dermatolojik muayeneden geçerek, neden belirlenip ona göre tedaviye başlanmalıdır.

Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi): Özellikle erkeklerde gördüğümüz ancak yakın zamanlarda kadınlarda da rastlanan genetik nedenlere dayanan bir dökülmedir. Dökülme saçların ön kısmından arkaya doğru başlamaktadır. 20’li yaşlardan sonra giderek artmaktadır. Kadınlarda bazen hormon bozuklukları da erkek tipi dökülmeye neden olabilmektedir.