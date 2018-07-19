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“Fazla güneş D vitamini sağlamıyor, aksine vücuttaki D vitaminini de alıyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

“Fazla güneş D vitamini sağlamıyor, aksine vücuttaki D vitaminini de alıyor”

İSTANBUL, (DHA)

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