Fazla gürültü kulak çınlatıyor

Kulak çınlamasının iç kulakta işitmeyi sağlayan tüylü hücrelerde hasar oluşması ve bu hücrelerin beyin ile irtibatında problem oluşması sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Kulak çınlamasının işitme ile ilgili bir uyarı olmadan, kişinin kulaklarında veya kafasının içinde ses duyması olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kulak çınlaması özellikle sessiz bir ortamda daha çok hissediliyor” şeklinde konuştu.

HİPERTANSİYON VE KAS SPAZMLARI KULAK ÇINLAMASI SEBEBİ

Kulak çınlamasının objektif ve subjektif olarak iki şekilde görülebildiğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Objektif kulak çınlamasında ses hem hasta hem de başkaları tarafından duyulabilirken subjektif kulak çınlamasında ses sadece hasta tarafından duyulabiliyor” dedi. Objektif kulak çınlama sebepleri arasında hipertansiyon ve tümör gibi damarsal sebeplerin ve kas spazmları gibi nöromüsküler nedenlerin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, “Subjektif kulak çınlaması sebepleri ise dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve içerisindeki kemikçikler ile işitme organındaki patolojik problemlerden kaynaklanır. Bunlar sinir ve damar tümörleri, meniere hastalığı, kulak kireçlenmesi, kafa travması ve akustik travma, ototoksik ilaçlar, kulak enfeksiyonları olabilir” açıklamasında bulundu.