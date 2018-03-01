Fazla iyot tüketimi Hashimoto Tiroditine neden olabilir

Profesör Doktor Ayhan Koyuncu, kilo artışı, yorgunluk, üşüme, ısınamama, yüzde şişme, solukluk, eklem ve kas ağrıları kabızlık adet düzensizlikleri, saç dökülmesi gebe kalmada problemler, depresyon nabızda yavaşlama gibi şikayetlerin Hashimoto Tiroiditi belirtisi olabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Koyuncu , Hashimoto Tiroiditinin halk arasında guatr diye bilinen tiroid bezinin bir hastalığı olduğuna değinerek ,“ Bu hastalıkta vücut, tiroid hücrelerini bu hücrelere karşı uyarılmış bağışıklık hücreleri ile yok etmektedir. Sonuç olarak metabolizmamız için önemli olan tiroid hormonları yapacak hücre sayısı azalarak bu hormonlar düşmeye başlar. Bu duruma hipotiroidi demekteyiz. Bu durum yavaş yavaş gelişebilir. Öncelikle bu tabloda guatr denilen tiroid büyümesi meydana gelir” dedi.

Koyuncu,ailesinde tiroid hastalığı olanlarda Hashimoto tiroidinin daha fazla görüldüğünü belirtip, “ Dışarıdan fazla iyot alınması da bu tanıya sebep olabilmektedir. Radyasyona maruz kalmakta suçlanmaktadır. Genelde orta yaş bayanlar da görülür.” dedi.

Hashimoto tiroiditinde tiroid bezine yönelik spesifik bir tedavisi olmadığını dile getiren Koyuncu ,“ Hastalıkta hipotiroidi gelişmektedir ve bu durumun tedavisi yapılmalıdır. Hipotiroidi artık tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemeyecek duruma geldiğinde tiroid hormonları olan T3 ve T4 seviyelerinin düşmesi ve TSH seviyesinin yükselmesi ile olmaktadır. Hastalara dışarıdan tiroid hormonu verilmelidir. Hamilelik döneminde hormon ihtiyacı artacaktır. Bu durumda aylık hormon seviyelerine bakılmalıdır. Gebelikte eğer hormon seviyeleri normal olmazsa bebeğin gelişimi bozulacağı gibi doğumdan sonrada ciddi problemlerle karşılaşıla bilinir. Basit bir kan tetkikiyle tanısı konulabilen ve toplumda gerçekten çok görülen bu hastalık basit önlemlerle kişiye zarar vermeden tedavi edilebilmektedir. ” şeklinde konuştu.