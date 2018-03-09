Fazla kafein ve stres titreme sebebi

Titreme vücutta en çok eller ve kollarda görülüyor. Yorgunluk, stres, aşırı egzersiz veya nikotin titremelere neden olurken, kimi zaman da titremeler hastalık habercisi olabiliyor. Titremenin nedeninin mutlaka araştırılması gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Ancak esansiyel tremor dediğimiz ve nedenini tam olarak bilmediğimiz bu titremede ise titremeye yönelik kullanılan ve titremeyi azaltacak ilaçlar vardır” dedi. Titremenin tam olarak bir tedavisinin olmadığını belirten Prof. Dr. Kütükçü, titremeyi artıracak kafein ve diğer uyarıcıların azaltılması gerektiğini vurguladı.

Beslenme bozuklukları el titremesine neden olabiliyor



Tiroid hastalıkları, şeker düşmesi, vitamin eksiklikleri gibi sistemik ve metabolik hastalıkların da el titremelerine neden olabildiğini söyleyen Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bunun dışında tremorlar başka bir nörolojik hastalığın belirtileri olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle devamlı titremesi olan hastalar çok geç kalmadan mutlaka bir nöroloğa muayene olmalı” dedi. Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bunun dışında parkinson hastalığı, polinöropatiler, distoni, beyincik hastalıkları, beyin damar hastalıkları, travmalar, metabolik hastalıklar, beslenme bozuklukları, ilaç ve toksinler de titremelere neden olabiliyor” açıklamasında bulundu.