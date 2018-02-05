"Fazla kilo uyku apnesi riskini 10 kat artırıyor"

Uyku apnesi hastalarında, üst solunum yolunda tam veya kısmi tıkanıklıkların meydana geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Kemal Barkut, "Sıklıkla kan oksijeninde düşme ve uyanmalar görülmektedir. Burun, çene yapısı bozuklukları, dil ve geniz eti büyümeleri, boyun kalınlığı artışı, menapoz, endokrin bozukluklar (özellikle tiroid bezi bozuklukları) da risk faktörlerine eklenebilir. Sigara, alkol ve uyku için ilaç kullananlarda uykuda üst hava yolu tıkanıklığı fazlalaşmaktadır. Ayrıca vücut kitle indeksi 29’un üstünde olanlarda (fazla kilolu) risk, 10 kat artar” diyerek uyku apnesinde risk faktörlerinin önemine vurgu yaptı.

Uykunun sağlıklı vücut fonksiyonları için yaşamsal önem taşıdığını belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Kemal Barkut, vücudun uyku sırasında ruhsal ve fiziksel açıdan dinlendiğini ve yenilendiğini belirtti. Geceleri horlama, uykuda boğulma hissi, gece terlemesi ve uykuda görülen kötü rüyanın nedeninin uyku apnesi olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Kemal Barkut, modern çağın kabusu uyku apnesinin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

"ÇOCUKLAR VE GEBELER DE RİSK GRUBUNDA"

Uyku apnesinde en önemli risk gruplarının çocuklar, gebeler ve menapoz sonrası kadınlar olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Barkut, "Çocuklarda uyku apnesi en sık okul öncesi çağda gözlenir. Buna ek olarak, çene ve yüz deformiteleri olan çocuklar, kas hastalığı olan çocuklar ve obez çocuklar da risk grubu içerisindedir. Bu çocuklar tedavi edilmez ise zeka ve büyümede gerileme, dikkatsizlik, okul performansı bozukluğu, baş ağrısı, iştahsızlık görülür. Uyku apnesi olan gebelerde ise bebeğin kalp hızının düzensizleştiğini ve gebeliğe bağlı şeker gelişebilir ve bu hastalarda düşük doğum ağırlığı riski bulunmaktadır. Menopoz dönemindeki kadınlarda da östrojen ve progesteron düzeyinin azalması nedeniyle solunum bozuklukları görülebilmektedir" diye konuştu.

BAŞ AĞRISI VE AĞIZ KURULUĞUNA DİKKAT

Uzm. Dr. Barkut, uyku apnesi olan kişilerde görülen belirtileri şöyle sıraladı:

"Bu kişilerde; sabahları baş ağrısı ve ağız kuruluğu, dinlenmemiş olarak uyanma, gün içerisinde sürekli uyku hali, konsantrasyon bozukluğu, duygu durum değişikliği ve libido azalmasına sıkça rastlanır. Geceleri yanındaki kişiler hastanın apnesine tanık olur. Hastada horlama hali oluşur. Uykuda boğuluyormuş gibi hisseder, kötü rüyalar görür ve gece terlemeleri oluşur. Uyku apnesi olan insanlarda reflü görülme sıklığı yüksektir."