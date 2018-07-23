Fazla kilolardan kendilerini tanıyarak kurtulacaklar

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Şehir Hastanesinde hizmete açılan Obezite Merkezi'ne başvuran hastalar, diyetisyen başta olmak üzere psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçu yardımıyla kilolarına neden olan yanlışlarını öğrenip, yaşam biçimlerini değiştirerek başarıya ulaşmaya çalışıyor.
Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde yer alan hastaların kabul edildiği merkeze gelen aşırı kilolu kişiler, öncelikle check up'tan geçiriliyor.
Ardından diyetisyen ve psikologla birebir görüşme yapan hastaların, yeme düzenleri başta olmak üzere kendilerini aşırı gıda tüketimine iten nedenler araştırılıyor.
Bireysel görüşmelerin yanı sıra grup terapisine de tabi tutulan hastalar diyetisyenden psikoloğa, fizyoterapistten yaşam koçuna kadar farklı branştaki kişilerle haftanın belli günleri bir araya geliyor.
Fizyoterapistten evde yapabilecekleri basit egzersiz hareketlerini de öğrenen hastalar, grup terapisi sırasında ise şarkıcı Gökçe'nin seslendirdiği "Tuttu Fırlattı" adlı şarkının sözlerini "Tuttu fırlattı hamburgeri, kolayı, pastayı..." şeklinde uyarlayıp söyleyerek hem eğleniyor hem de kilolarına karşı başlattıkları mücadeleyi ilk olarak beyinlerinde kazanmaya çalışıyor.
- Başarı oranı yüksek bir tedavi
Başhekim Yardımcısı ve Obezite Merkezi Sorumlusu Doktor Cenk Belibağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin mayıs ayında açıldığını ve haziranda ilk hastaları almaya başladıklarını söyledi.
Merkezin 50'ye yakın hastası bulunduğunu dile getiren Belibağlı, Türkiye'de aşağı yukarı her 4 kişiden birinin obez olduğunu kaydetti.
Merkezlerinde tedavinin adım adım ilerlediğini anlatan Belibağlı, şöyle devam etti:
"İlk aşamada önce hastaları genel bir sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Ardından onlarla ilgili kişisel bilgileri öğrenip biz kendimizi ve tedavi yöntemimizi anlatıyoruz. Ardından da merkezimizin aktif tedavisi olan grup terapisi başlıyor. Bu aşamada kilo vermeyi ya da verdirmeyi hedeflemiyoruz. Çünkü burada biz hastalarımıza bilmeleri gerekenleri anlatıyoruz."
Belibağlı, merkezde asıl amaçlarının kişilerin kendilerini tanıması ve yanlışlarının farkına varması olduğunu bildirerek, "Burada hastalarımıza neyi, nasıl, ne kadar, ne zaman ve neden yediklerini hatırlatıyoruz. Eğer bir hata varsa kendileri farkına varıyorlar. Artık hatasını bilen insan doğal olarak bir daha yapmayacağı için bu sistemde ideal kiloya düşüyorsunuz." dedi.
Belibağlı, bir yıl sürecek bu tedavi sisteminde yüzde 100'e yakın kilo verme ve geri almama oranları bulunduğunu söyledi.
Kilo vermek isteyen ancak bunu başaramamış kişileri merkezlerine beklediklerini vurgulayan Belibağlı, burada hastayı yakından tanıyarak çok yönlü bir terapiyle ideal kiloya ulaşmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.
- "Farkındalık oluşturdu"
Merkezin ilk hastalarından 41 yaşındaki Yeşim Yükseker, hep kilolu olduğunu ve tüp mide ameliyatı geçirmesine karşın kilo veremediğini kaydetti.
Daha önce çok fazla diyet programı uyguladığını belirten Yükseker, ancak bu güne kadar ilk kez bu şekilde çok yönlü bir tedavi gördüğünü ve terapinin kendisinde bir farkındalık oluşturarak olumlu katkı yaptığını söyledi.
Yükseker, şu an 106 kiloda bulunduğunu aktararak, tedavi sayesinde yemek yeme alışkanlıklarının değiştiğini ve hedefi olan 74 kiloya bu sefer düşeceğine inandığını sözlerine ekledi.
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