Fazla kilolardan kendilerini tanıyarak kurtulacaklar

Fizyoterapistten evde yapabilecekleri basit egzersiz hareketlerini de öğrenen hastalar, grup terapisi sırasında ise şarkıcı Gökçe'nin seslendirdiği "Tuttu Fırlattı" adlı şarkının sözlerini "Tuttu fırlattı hamburgeri, kolayı, pastayı..." şeklinde uyarlayıp söyleyerek hem eğleniyor hem de kilolarına karşı başlattıkları mücadeleyi ilk olarak beyinlerinde kazanmaya çalışıyor.

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Şehir Hastanesinde hizmete açılan Obezite Merkezi'ne başvuran hastalar, diyetisyen başta olmak üzere psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçu yardımıyla kilolarına neden olan yanlışlarını öğrenip, yaşam biçimlerini değiştirerek başarıya ulaşmaya çalışıyor.

- Başarı oranı yüksek bir tedavi

Başhekim Yardımcısı ve Obezite Merkezi Sorumlusu Doktor Cenk Belibağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin mayıs ayında açıldığını ve haziranda ilk hastaları almaya başladıklarını söyledi.

Merkezin 50'ye yakın hastası bulunduğunu dile getiren Belibağlı, Türkiye'de aşağı yukarı her 4 kişiden birinin obez olduğunu kaydetti.

Merkezlerinde tedavinin adım adım ilerlediğini anlatan Belibağlı, şöyle devam etti:

"İlk aşamada önce hastaları genel bir sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Ardından onlarla ilgili kişisel bilgileri öğrenip biz kendimizi ve tedavi yöntemimizi anlatıyoruz. Ardından da merkezimizin aktif tedavisi olan grup terapisi başlıyor. Bu aşamada kilo vermeyi ya da verdirmeyi hedeflemiyoruz. Çünkü burada biz hastalarımıza bilmeleri gerekenleri anlatıyoruz."

Belibağlı, merkezde asıl amaçlarının kişilerin kendilerini tanıması ve yanlışlarının farkına varması olduğunu bildirerek, "Burada hastalarımıza neyi, nasıl, ne kadar, ne zaman ve neden yediklerini hatırlatıyoruz. Eğer bir hata varsa kendileri farkına varıyorlar. Artık hatasını bilen insan doğal olarak bir daha yapmayacağı için bu sistemde ideal kiloya düşüyorsunuz." dedi.