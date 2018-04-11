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Fazla yağ tüketimi sivilce yapıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Sivilcenin ciltle alakalı sorunların başında geldiğini belirten Dr.

Fazla yağ tüketimi sivilce yapıyor

Sivilcenin ciltle alakalı sorunların başında geldiğini belirten Dr. Emrah Çinik, fazla yağ tüketiminin sivilce yaptığını söyledi.
Çinik Estetik Merkezinden Doktor Emrah Çinik, “Her cinste olabilen sivilce sorunu yağ üreten bezlerin uzun süren ve sürekli tekrarlayan iltihabi bir durumudur. Sivilceler bir süre sonra kendiliğinden geçme özelliğine sahip olsa da uzun vadeli sivilce oluşumu durumunda sivilceler yok olsa bile geriye kalıcı izler kalabilmektedir. Bu izler siyah noktalar, kızarıklık veya derin çukurlar olarak kişinin cildinde estetik bir soruna neden olduğunda kişi psikolojik ve fiziki anlamda kendini kötü hissetmektedir. Sivilce izinde en sık rastlanan durum çukurlaşmadır. Sivilcelerin olduğu kısımlarda oluşan çukurlaşmalar kimi zaman gözle görülür bir durumda olabilirken, bazen küçük bir bölgede de bu soruna rastlamak mümkündür. Sivilce izleri uzun süre tedavi edilmediğinde başarının yakalanması için çok daha fazla çaba gerekmektedir. Bu nedenle izler ortaya ilk çıktığında tedavi için uzman bir dermatolog ile görüşmek iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır” dedi.
Sivilcenin çıktığı andan itibaren büyük bir özenle tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Çinik, “Sivilceleri sıkmak skar adı verilen izlerin oluşmasını hızlandıracak ve daha kötü bir görünüme neden olacaktır. Aynı zamanda izleri kapatmak için yapılan makyaj da gözenekleri havasız bırakması nedeniyle yeniden sivilce oluşumuna neden olacak ve böylelikle izler çoğalacaktır. Bu durumda yapılması gereken bir uzmana görünmek ve sivilce izi tedavisine olabildiğince erken başlamaktır. Aynı zamanda cildin her zaman temiz tutulması ve uygun ürünlerle bakımının yapılması da önemlidir. Cilt kendi haline bırakıldığında ve temiz tutulmadığında daha fazla bozulacak ve bununla beraber kişi psikolojik bir çöküşle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Sivilce izi tedavisinde birçok yöntem bulunmaktadır. Hangi yöntemin size uygun olduğuna dair karar vermesi gereken ise bir uzmandır” açıklamalarında bulundu.

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