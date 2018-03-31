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FBM Tıp Merkezi 13 yaşında

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Samsun’da Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.

FBM Tıp Merkezi 13 yaşında

Samsun’da Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından kurulan FBM Tıp Merkezi 13. yaşını kutladı.
FBM Tıp Merkezi 13 yıl pastasını kesti. Doç. Dr. Hayati Akbaş ve çalışanlar tarafından FBM Tıp Merkezi’nin 13. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Kutlama programında duygularını dile getiren Doç. Dr. Hayati Akbaş, "FBM Estetik Kliniği olarak 13 yıl önce kurulduk. Kurulurken Aynur Hanım, Hülya Hanım ve ben olmak üzere 3 kişi başladık. Eşim arkamızdaki en büyük güç oldu. Bize her zaman destek verdi. Kurulduk ve başladık. Şimdi 80’i aşkın geniş bir kadro ile Samsun’da estetik alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olduk. Ama kuruluşumuzun büyük bir özelliği var. Bizim kuruluşumuz uluslararası bir kuruluştur. Bizim hedef kitlemiz hep yurt dışı oldu. Uluslararası derken Avrupa, Avustralya, Amerika, Rusya, Azerbaycan gibi birçok ülkeyi sayabiliriz. Başka ülkelerden hastalarımızı Türkiye’ye ve Samsun’a davet ettik. Şükürler olsun ki sadece Samsun’a değil Türkiye’ye hizmet eden, ülkemize döviz kazandıran, istihdam oluşturan bir kuruluş haline geldik. Biz bu durumdan çok mutluyuz. Başta sevgili eşim Sevgi Akbaş olmak üzere, sevgili başhekimim, sevgili müdürüm, sevgili başhemşirem ve diğer tüm personelime bu başarıya yapmış oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sene 13. yılımız ve inşallah 23. yılı, 33. yılı görürüz diye dua ediyoruz" dedi.

FBM Tıp Merkezi 13 yaşında

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