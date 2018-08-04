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Felç geçiren engelli, ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

BURSA'da, geçirdiği felç sonucu konuşma bozukluğu ve görme kaybı yaşayan bedensel engelli Aydın Yılmaz (52), yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Felç geçiren engelli, ameliyatla sağlığına kavuştu

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, geçirdiği felç sonucu konuşma bozukluğu ve görme kaybı yaşayan bedensel engelli Aydın Yılmaz (52), yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.
İznik ilçesinde oturan ve 10 yıl önce silahla yaralanma sonucu sol bacağını kaybeden 2 çocuk babası Aydın Yılmaz, 10 ay önce felç geçirdi. Bu rahatsızlığa bağlı olarak görme kaybı, konuşma bozukluğu yaşayan, vücut dengesini sağlayamayan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. 15 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Yılmaz'ın, aradan geçen sürede şikayetleri arttı. Görme ve konuşma sorunu artan Yılmaz, 15 gün önce VM Medical Park Bursa Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu'nun gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu, yeniden konuşmaya ve görmeye başladı.
Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu, hastanın konuşma ve dengesinde bozukluk, görmede kayıp şikayetleriyle geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Filmlerine baktığımızda sağ ve sol şah damarlarında tıkanmalar olduğunu gördük. Ama sol taraftakinin çok ciddi olduğunu gözlemledik. Bu tıkanıklığın arkasında devam eden damarın içinin temizlenmeye müsait olduğunu fark edince, hastayı ameliyat etme kararı verdik. Sol taraftaki şah damarının içerisinden pıhtılı sert plağı çıkarttık. Uyandıktan sonra görme yetisinin geri geldiğini ve konuşmasının düzeldiğini fark ettik."
Tiryakioğlu, herhangi bir görme kaybı, denge bozukluğu gibi şikayetler görülen kişilerin hemen doktora başvurulması gerektiğini söyledi.
'AMELİYATTAN SONRA GÖZÜMDEKİ PERDE KALKTI'
Aydın Yılmaz ise, "Felçten sonra gözüme perde inmişti. Ameliyattan sonra o perde kalktı. Narkozun etkisinden çıktım. İlk olarak gözümün açıldığını fark ettim. Lambalar yanınca gözüm görüyordu. Şu an çok iyiyim. Sol bacağım zaten yok, bir de gözlerimin olmaması çok kötü bir durumdu. Bir şey anlatırken duraksıyordum, şimdi konuşmam da düzeldi" diye konuştu.

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Felç geçiren engelli, ameliyatla sağlığına kavuştuFelç geçiren engelli, ameliyatla sağlığına kavuştu

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