Felç geçiren yürüyemeyen hastalar için başarılı bir tedavi yöntemi

Afyonkarahisar’da üniversite hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan yürüme robotları ile felç geçirmiş ve yürüyemeyen hastalara daha rahat bir tedavi uygulanırken, sanal gerçeklik tedavisi ile de hastalar hem oyun oynuyor, hem de tedavi oluyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yürüme robotları ve sanal gerçeklik tedavileri yardımı ile fizik tedaviye ihtiyaç duyan, yürüyemeyen veya felç geçirmiş hastalar daha rahat ve daha kısa sürede sağlığına kavuşuyor. Hareket kabiliyetini yitirmiş birçok hastaya uygulanan yürüme robotları sayesinde hastalar hareketlerini robot yardımı ile kolay bir şekilde uyguluyor. Öte yandan sanal gerçeklik tedavisi ile de televizyon karşısına geçen hastalar, ekrandaki bir takım hareketleri kendileri yönlendirerek sanal ortamda fiziksel hareket kabiliyetlerini geliştirmiş oluyor.

“Yürüyemeyen hastalar robot yardımıyla yürüyor”

Bu tedavi yöntemleri hakkında İHA muhabirine bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, yürüme robotlarının çok faydalı olan bir cihaz olduğunu belirterek robot yardımı ile felç geçirmiş hastaların yürümesinin sağlandığını söyledi. Rektör Solak, “Özellikle felç geçirmiş veya hareket kısıtlılığı olan hastalar yürüme robotuna da yüklenerek belli bir hareketlere hızlıca sağlayabilmeleri, hareket emirleri vererek robotun önünde bir ekranda hastaya önerilen hareketler yaptırılarak, hastamızın el, kol hareketlerinin, yürüme hareketlerinin hızlıca gelişimi için faydalı bir cihazdır. Yine bu cihazlarımız da 2012 Aralık ayından bu yana yüzlerce, binlerce hastamızın tedavisinde kullanılmıştır, kullanılmaya da devam etmektedir” diye konuştu.