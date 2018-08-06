Felçli kişiler de artık bilgisayar kullanabilecek

LEFKOŞA, (DHA)-YAKIN Doğu Üniversitesi Inovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi mühendislerinden Murat Arslan ve Senol Korkmaz, boyundan aşağısı felçli insanların bilgisayar kullanımı için kafa hareketleri ve göz durumlarıyla çalışan yeni bir insan-bilgisayar arayüzü (Human Computer Interface) sistemi geliştirdiler.

Felçli hastalar için umut olan sistemle hastalar sadece kafa ve göz hareketleri ile bilgisayar kullanabilecek. En yeni görüntü işleme (image processing) ve derin öğrenme (deep learning) teknikleri kullanılan sistemde mühendisler, engelli çocukların kafa hareketleriyle oyun oynayabilmesini sağlayacak bir deneme çalışması da yaparak başarıya ulaştılar. Buna göre engelli çocuklarda oyun oynayabilecek.

GÖZ HAREKETLERİNE GÖRE BİLGİSAYAR FARESİNİN SAĞ VE SOL DÜĞMELERİ HAREKETE GEÇİYOR

Felçli insanların bilgisayar kullanımı için kafa hareketleri ve göz durumlarıyla çalışan sisteme daha önceden kaydedilen kapalı ve açık göz resimlerinin öğretildiğini belirtilen Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Mühendisleri Murat Arslan ve Senol Korkmaz, gözlerin açık veya kapalı durumuna göre bilgisayar faresinin sol ve sağ düğmelerine tıklanıldığını belirttiler. Sistem hakkında bilgiler paylaşan mühendisler şunları aktardılar: “Bilgisayara bağlı kamera aracılığı ile önce insan yüzünü algılayıp 2. boyuttaki 68 spesifik noktayı bulan sistem daha sonra 2. boyuttaki bu noktaların 3. boyuta iz düşümlerini hesaplayarak kamera görüntüsündeki kafanın 3 boyutlu hareketlerini algılıyor. Bu hareketler bilgisayar faresinde yukarı, aşağı, sağa ve sola iletilmektedir. Ayrıca gözleri de kamera görüntüsünden bulan sistem gözlerin açık veya kapalı duruma göre bilgisayar faresinin sol ve sağ düğmelerine tıklayabiliyor.”