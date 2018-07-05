Fetal gelişim kısıtlığı bebekleri tehdit ediyor! Bebek doğmadan önce gelişim geriliği yaşamaması için ne yapılmalı?

Yaklaşık 40 haftalık heyecanlı bekleyiş süresince “Acaba bebeğim normal büyüyor mu?” sorusu anne adaylarının yaşadığı endişelerin başında geliyor. Erken doğum hatta bebeğin anne karnında kaybına bile neden olabilen fetal gelişim kısıtlılığı yani gelişim geriliği gebelik döneminde modern yöntemlerle belirlenebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Resul Arısoy, fetal gelişim kısıtlılığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

GÖZDEN KAÇIRILMASI CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR



Fetal gelişim kısıtlılığı yani gelişim geriliğine gebelik takiplerinde sık rastlanmaktadır. Gebelik takiplerinde ihmal edilmemesi gereken ultrasonografi değerlendirmelerinde bebeğin büyüme eğrisinin normal ilerleyip ilerlemediği belirlenebilmektedir. Cenin ağırlığının 10 persentilden daha düşük olması fetal gelişim kısıtlığı olarak tanımlanırken, 3 persentilden düşük olması ise ağır fetal gelişim kısıtlığı olarak ifade edilir.

Fetal gelişim kısıtlığı;



• Erken doğum

• Bebeğin suyunda azalma yani oligohidroamniyos

• Bebekte akciğer ve nörolojik hastalıklar

• Bebeğin beyninde kanama(intra ventriküler kanama)

• Bebekte bağırsak rahatsızlıkları (nekrozitan enterokolit)

• Sepsis

• Hipoglisemi yani kanda olması gerekenden az şeker bulunması

• Bebeğin anne karnında kaybı gibi çok ciddi sorunlara neden olabilmektedir.