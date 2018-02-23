HABER

Fibroderms cilt yapısını iyileştiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2018 12:47 | Son Güncelleme

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, çatlak onarımının Fibroderms cihazıyla yapıldığını söyledi.Neslim Güngen Akademi den Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Çatlak çizgilerinizin üzerinde tek tek çalışarak orda ki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyoruz.

Fibroderms cilt yapısını iyileştiriyor

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, çatlak onarımının Fibroderms cihazıyla yapıldığını söyledi.
Neslim Güngen Akademi den Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Çatlak çizgilerinizin üzerinde tek tek çalışarak orda ki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyoruz. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Onarımı yapılan çatlaklarda yüzde 30 ila yüzde 80 aralığında silinme gözlemlenir. Bu da kişinin deri yapısı ve iyileşme süreciyle bağlantılıdır. Fibroderms cihazı herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz değildir. İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ila 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2- 2.5 saat sürmektedir. İşlem sonrasında günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" dedi.
Uzman Estetisyen Neslim Güngen, deri çatlaklarında diğer sık karşılaşılan nedenlerini ise şöyle açıkladı:
“Kortikosteroidlerin gelişi güzel kullanımıdır: Tetikleyen Faktörler :
1-) Özellikle rekabete dayalı spor çalışmaları, ağırlık egzersizi, dans gibi aşırı esneme gerektiren yükleme egzersizleri çatlama olgusuna neden olur.
2-) Obezite veya ardışık rejimler, gebelikte olduğu gibi, konçertina fenomeni çatlak izlerinin görülmesinde etkilidir.
3-) Endokrin, yüksek oranda glukortikoidler ve sistemik kortikosteroidler, derisel atrofili sonucunda arttırılmış protein katobolizmasına yol açar. Steroid hormonlarıda deri çatlaklarının oluşumuna katkıda bulunur. Deri çatlaklarının görülme sıklığı kadınlarda yüzde 75 oranındadır. Genellikle ; uylukların kenarında, göğüslerde, kalçalarda, yanaklar ve karında. Erkeklerde ise çoğunlukla; omuzlarda, karında, kalçalarda görülür.
Tedavinin Hedefleri:
1-) Mikro derisel kapiller dolaşımını arttırma
2-) Üst deri gelişmesini hızlandırma
3-) Sebum üretimini canlandırma
4-) Hidro-lipid örtüsünü onarma
5-) Üst derinin kalınlığını arttırma
6-) Cildin hidrasyonunu arttırma
7-) Fibroblastları uyarma
8-) Elastik lifi yeniden yapılandırma
9-) Alt derinin kalınlığını arttırma.”
Fibroderms’in diğer faydalarının Lenfatik drenajı, mikrosirkülasyonu ve alt uzuvların kan dolaşımındaki yavaşlamayı azaltarak, kirli kanın dönüşünü arttırdığını ifade eden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Toksinlerin giderilmesini hızlandırarak dokuları arındırır; Dokunun oksijenlenmesini ve ortaya çıkan kas azalmasını, kolajen liflerinin değişimlerine karşı geliştirir; Toksinlerin normal olarak çıkarılmasıyla ATP üretimini yüzde 500 oranında arttırır; Arttırılmış kas gücü ile amino asit taşıma ve protein sentezini arttırır; Bölgesel oksijen alımının artmasıyla damar ağındaki dolaşımı arttırır; Dokuyu iyileştirir; Hücresel metabolik standartlaştırma yapar; Hücre yenilenmesi ve diğer faydaları vardır” açıklamalarında bulundu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acil Çağrı Hizmetleri Vali Güvençer başkanlığında toplandı

Acil Çağrı Hizmetleri Vali Güvençer başkanlığında toplandı

Kan bağışına Eleşkirt’ten yoğun ilgi

Kan bağışına Eleşkirt’ten yoğun ilgi

Hospitalpark Darıca Hastanesi’nden farkındalık semineri

Hospitalpark Darıca Hastanesi’nden farkındalık semineri

Diz, omuz ve kalça artroskopisi ile başarılı tedavi

Diz, omuz ve kalça artroskopisi ile başarılı tedavi

Obezite ile mücadelede botoks

Obezite ile mücadelede botoks

Sağlıklı nesiller için ‘bir adım da sen at’

Sağlıklı nesiller için ‘bir adım da sen at’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.