"Film gibi" hayat kurtarma hikayesi

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Kınık ilçesinde, ikinci kattan düşme sonucu ölümle burun buruna gelen bir yaşındaki Muhammed Emin İssi, Sağlık Bakanlığının hava ambulansı sayesinde filmlere konu olan bir operasyon ile yaşama bağlandı.

"Amerikan filmlerinde 911 sahneleri vardı. Film sahnesinde çocuklar ölmüyor, doktorlar yetiştiriyorlar ya ben o filmi yaşadım sanki. Allah devletimize zeval vermesin. Benim oğlum için kalkıp helikopter gönderdiler."

Hastanede çocuğunu kanlar içinde görünce şoka girdiğini belirten İssi, "Doktorlar 'çocuğunuzun durumu kritik, Sağlık Bakanlığı ile görüştük, 10 dakika içinde helikopter gelecek' dediler, çok şaşırdım. Bizim için helikopterin gelmesi tuhaf geldi. Benim çocuğum gitti gidecek. 'Herhalde benimle alay ediyorlar dedim' aklım almadı." dedi.

Küçük çocuğu yaptıkları müdahalelerle kurtaran 112 hava ve kara ambulansı çalışanları, iyileşip hastaneden taburcu edilmesinin ardından Muhammed'i dedesinin evinde ziyaret etti.

İssi, sağlık çalışanlarının oğluna yaptıkları bayram ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek çok mutlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Hava ambulansının doktoru 27 yaşındaki Neslihan Arı ise göreve başladığı ilk gün Muhammed için havalandıklarını aktardı.

Hastanın bir yaşında ve yüksekten düşme vakası olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Arı, "(Bu çocuğun yaşamaya devam etmesi gerek daha bir yaşında önünde görecek çok güzel günler var) diye düşündüm. Kafası bandajlıydı, travma ve beyin içi kanaması var. Tansiyonu bir ara düştü, hemen müdahale ettik." ifadelerini kullandı.

Arı, doktorluk mesleğine başladığı günden bu yana kendisini en çok etkileyen vakanın Muhammed olduğunu dile getirerek çocuğun bir an önce hastaneye ulaşmasını sağlamak için tüm ekip olarak havada seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Muhammed'in hayata tutunmasında hava ambulansının çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Arı, şunları söyledi:

"Hava ambulansı Muhammed Emin için çok büyük şansı oldu. Kara ambulansıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi en az 2 saat, eğer öyle götürülseydi çok fazla vakit kaybı olacaktı. Hava ambulansıyla 30 dakika içinde hastayı teslim ettik. Bu tarz kafa ve göğüs travması olan hastalarda vakit çok önemlidir. Kara ambulansıyla trafikte kalıyorsunuz. Hava ambulansıyla trafik diye bir şey yok, kalkıyorsunuz ve iniyorsunuz, zaman çok önemli."

Arı, Muhammed'i sağlığına kavuşmuş görünce çok mutlu olduğunu kaydetti.

Hava ambulansında görevli anestezi teknikeri 28 yaşındaki Sümeyye Turan da Muhammed'i gülerken ve koşarken gördükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

