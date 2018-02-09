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Fissür nedir?

Op. Dr. Yasir Gözü Op. Dr. Yasir Gözü
SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 14:51 | Son Güncelleme

Anal fissür halk dilinde makat çatlağı diye geçmektedir. Makatın çıkışında oluşan çatlak sebebiyle dışkılama esnasında şiddetli ağrıya ve bazen de kanamalara neden olmaktadır. Görüntüsüne bakıldığında küçük olmasına karşın ağrı derecesi oldukça yüksektir. Anal fissür genelde makat bölgesinin orta hattında oluşmaktadır. İlk oluşma evresine akut dönem denmektedir. Daha uzun süren çatlağa da kronik anal fissür denir.

Fissür nedir?

Toplumda kadın erkekte aynı oranda ve bütün yaş gruplarında görülebilen rahatsızlık türüdür. Anal fissür oluşumunun nedenlerine baktığımızda ilk sırada kabızlığı alabiliriz. Sağlıklı beslenmeyen bireylerin çok sık kabızlık problemi yaşadıklarını görmekteyiz. Düzenli beslenmemek kabızlığa kabızlık sorunu da beraberinde makat bölgesinin çatlamasına neden olmaktadır. Tuvalet kişinin kabızlık nedeniyle sert çıkan gaita makat gölgesini tahriş eder. Zorlanarak çıkan gaita anüs çevresinde küçük çatlaklar oluşturur. Çatak oluşumu bıçak veya cam kesiği gibi ağrı hissettirir. Bu yüzden birey dışkılama sırasında oldukça zorluk ve ağrı çeker.

Makat çatlağının oluşumuna neden olan farklı durumlarda vardır. Bunlar crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıklarıdır. Uzun süren ishal bireyde sık sık bağırsak hareketlerinin aktif olması anal fissürü başlatan olaydır. Çok nadirde olsa hamilelik ve doğum, genital bölgenin zorlanmasına bağlı makat çatlağı oluşumuna neden olmaktadır.

Anal fissür hastalarının genelinde makat ağrısı ve şiddetli ağrı ile dışkılama görülür. Gaita çıkışında makat çevresindeki hassas deri yırtılır. Kişi anal bölgede oluşan bu yırtığı cam kesiği , yanma veya batma şeklinde hisseder. Makat çevresinde oluşan ağrı ve lezyonun büyüklüğü orantılı değildir. Makat çatlağı küçük olabilir ancak ağrısı çok şiddetlidir. Dışkılama işlevi bittikten sonra ağrı kesilir ancak zaman zaman ani hareketlere bağlı olarak kendini hissettirebilir. Kişi tuvalet sırasında tekrar ağrıyı hissetmemek için dışkılama işlevini erteler bu erteleme dışkının daha sert bir hal olmasına neden olur. Dışkı ağrı yüzünden ertelenir, ertelenen dışkı kabız oluşmasına, oluşan kabızlıkta tekrar makat yırtığına sebep olur. Bu da makat çatlağının ilerlemesine neden olmaktadır.
Anal fissür rahatsızlığının en belirgin özelliği ağrılı kanamalardır. Çoğu zaman açık kırmızı ve damla şeklinde görülen kanamalar, zaman ilerledikçe fazlalaşır ve kansızlığa neden olur.

Anal bölgenin tahriş olmasıyla akıntı oluşur. Oluşan bu akıntı beraberinde kaşıntıya neden olmaktadır. Hastaların yarısından fazlasında kaşıntı şikayeti görülür. Makat çatlağındaki ağrı bazen sık idrar yapmaya neden olmaktadır.
Makat bölgesinde oluşan lezyon 4 veya 5 hafta devam eder ise derinleşir ve kronik fissüre neden olur.

Anal fissür rahatsızlığı kişinin günlük tuvalet alışkanlığını ızdırap haline getirir. Bu durum ilerledikçe farklı hastalıkların oluşmasına neden olur. Zaman kaybetmek size bir şey kazandırmayacağı gibi ameliyatsız tedavi yöntemi şansını da kaybettirebilir. Bu yüzden makat çatlağını fark ettiğiniz zaman doktora gitmeniz gerekir. Kullanılan tedavi yönteminde hasta iş gücü kaybı yaşamadan hem muayene hem de müdahale işlemini yapabilir. Steril ortamda 3 en fazla 5 dakika içinde rahatlıkla şikayetinizden kurtulablirsiniz. İşlem sonunda hasta rahat bir şekilde işinin başına dönebilmektedir.

***Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü

*yasirgozu@mynet.com
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kabızlık fissür

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