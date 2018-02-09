Fissür nedir?

Toplumda kadın erkekte aynı oranda ve bütün yaş gruplarında görülebilen rahatsızlık türüdür. Anal fissür oluşumunun nedenlerine baktığımızda ilk sırada kabızlığı alabiliriz. Sağlıklı beslenmeyen bireylerin çok sık kabızlık problemi yaşadıklarını görmekteyiz. Düzenli beslenmemek kabızlığa kabızlık sorunu da beraberinde makat bölgesinin çatlamasına neden olmaktadır. Tuvalet kişinin kabızlık nedeniyle sert çıkan gaita makat gölgesini tahriş eder. Zorlanarak çıkan gaita anüs çevresinde küçük çatlaklar oluşturur. Çatak oluşumu bıçak veya cam kesiği gibi ağrı hissettirir. Bu yüzden birey dışkılama sırasında oldukça zorluk ve ağrı çeker.

Makat çatlağının oluşumuna neden olan farklı durumlarda vardır. Bunlar crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıklarıdır. Uzun süren ishal bireyde sık sık bağırsak hareketlerinin aktif olması anal fissürü başlatan olaydır. Çok nadirde olsa hamilelik ve doğum, genital bölgenin zorlanmasına bağlı makat çatlağı oluşumuna neden olmaktadır.

Anal fissür hastalarının genelinde makat ağrısı ve şiddetli ağrı ile dışkılama görülür. Gaita çıkışında makat çevresindeki hassas deri yırtılır. Kişi anal bölgede oluşan bu yırtığı cam kesiği , yanma veya batma şeklinde hisseder. Makat çevresinde oluşan ağrı ve lezyonun büyüklüğü orantılı değildir. Makat çatlağı küçük olabilir ancak ağrısı çok şiddetlidir. Dışkılama işlevi bittikten sonra ağrı kesilir ancak zaman zaman ani hareketlere bağlı olarak kendini hissettirebilir. Kişi tuvalet sırasında tekrar ağrıyı hissetmemek için dışkılama işlevini erteler bu erteleme dışkının daha sert bir hal olmasına neden olur. Dışkı ağrı yüzünden ertelenir, ertelenen dışkı kabız oluşmasına, oluşan kabızlıkta tekrar makat yırtığına sebep olur. Bu da makat çatlağının ilerlemesine neden olmaktadır.

Anal fissür rahatsızlığının en belirgin özelliği ağrılı kanamalardır. Çoğu zaman açık kırmızı ve damla şeklinde görülen kanamalar, zaman ilerledikçe fazlalaşır ve kansızlığa neden olur.