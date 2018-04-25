Fıtıkta erken tanı ile ameliyatsız tedavi mümkün

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Süha Kınalı, fıtık tedavisinde erken tanı ile ameliyatsız tedavinin mümkün olduğunu belirterek, spor ve egzersizin boyun ve bel fıtığı riskini azalttığını söyledi.

Boyun ve bel fıtıklarının en çok masa başı işlerde çalışan kişilerde görüldüğünü belirten Acıbadem Adana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Süha Kınalı, “Tıbbi olarak kesin bulgular bulunmasa da aile bireylerinde fıtık olan kişilerde fıtık riski artıyor. Yüksek kilo, masa başı çalışma şartları ve ağır işlerde çalışan kişilerde de fıtık görülme riski yüksek oluyor” diye konuştu.

Koruyucu hekimlik açısından zaman zaman fabrikalarda ve bankalarda Acıbadem Adana Hastanesi olarak seminerler düzenlediklerini belirten Dr. Kınalı, “Seminerlerde boyun ve bel fıtığıyla ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. Çalışanların sıkıntılarını dinleyerek en azından erken tanı ile birlikte rahatsızlıklar ilerlemeden tedavi sürecini kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Fıtığın erken dönemlerinde lazer ve kapalı iğne ile tedavi yapabildiklerini belirten Dr. Kınalı, “Fıtık ameliyatlarında yarım saatlik bir işlemle 3 cm bir kesik açıp, mikroskop yardımıyla fıtığı ve kıkırdağı tamamen temizliyoruz. Gizli dikiş dediğimiz bir uygulama ile açığı kapatıyoruz. Hasta pansuman yaptırmak zorunda kalmıyor, ertesi gün sosyal yaşamına tekrar dönebiliyor” diye konuştu.

Fıtıktan korunmak için tavsiyelerde bulunan Dr. Kınalı, “Ani hareketlerden kaçınarak, itme, çekme ve kaldırma gibi işlemleri kontrollü bir biçimde yapmak, öne eğilme çok sakıncalı bir hareket olduğu için bu hareketi dizden yapmak lazım. Bunların yanı sıra spor ve egzersiz sadece fıtık değil birçok hastalığın önlenmesi konusunda oldukça önemli. Herkesin düzenli olarak spor yapması lazım” şeklinde konuştu.

Dr. Kınalı, fıtık tedavisinde en önemli konunun erken tanı olduğunun altını çizerek, “Hastalar hacamat gibi sözde tedavilere başvurmadan, boyun, sırt ve bel ağrısı başladığında hemen hekime başvursalar, istirahat, boyunluk ve ilaç tedavisi ya da fizik tedavi ile ameliyatsız bir şekilde hastalığın önüne geçebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

