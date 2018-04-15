Fizyomer Terapia, Dünya Sağlık Turizmi Fuarı’nda yerini aldı

Fizyomer Terapia, 5-8 Nisan tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Antalya Expo Center’da gerçekleşen Hestourex Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’na katıldı.

2015 - 2016 yılında BEBKA ile birlikte sağlık turizmi alanında başarılı projelere imza atan Fizyomer Terapia, programa Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı, (BEBKA) ile birlikte katıldı. 81 ilin turizm destinasyonlarını kalkındırmak amacıyla gerçekleştirilen ve 165 ülke; 5 bin yatırımcı alım heyetinin katılımlarıyla gerçekleştirilen fuarda yerini alan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, dünya sağlık turizmi kapsamında yabancı ülkelerle ikili görüşmeleri gerçekleştirdi. Özellikle yabancı katılımcıların Fizyomer Terapia’ya ilgisi büyük oldu.

Sağlık Turizmi Projesi sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Eskişehir standını ziyaret ederek, sağlık turizmi çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Fizyomer Terapia Tıbbi Direktörü Dr. Tünerir, fuarda Fizyomer Terapia’nın çalışmalarını ve verdiği hizmetleri anlatarak, merkezin sağlık turizmi alanındaki çalışmalarının başarıyla sürdüğünü kaydetti. Dr. Tünerir, BEBKA ile birlikte sürdürdükleri Sağlık Turizmi Projesi’nin devam edeceğini belirterek, “Hem yurt dışından gelen hastalara daha iyi hizmet sunabilmek, hem de sağlık alanında Eskişehir’i Türkiye’de ve dünyada en iyi şekilde temsil etmek hedefimizi sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızın Eskişehir’in ekonomik anlamda kalkınmasına hizmet etmesinden de büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.