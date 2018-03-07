Fizyomer’den makina mühendislerine özel indirim

Fizyomer Terapia Fizik ve Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, Makina Mühendisleri Odası (MMO) yeni Başkanı Atila Tomsuk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve merkezde oda üyelerine sunulacak özel avantajları anlattı.

Atila Tomsuk ile Uzm. Dr. Türkan Tünerir arasında imzalanan indirim anlaşması ile oda üyelerine özel avantajlar sağlandı. Uzm. Dr. Türkan Tünerir, imzalanan anlaşma ile Eskişehir Makina Mühendisleri Odası üyelerinin sağlık konusunda sundukları hizmetlerden avantajlı bir şekilde yararlanabileceğini aktardı. Hastanelerinin, bir sağlıklı yaşam merkezi olduğunu belirten Dr. Tünerir, MMO üyelerinin Fizyomer’de klasik sağlık hizmetlerinin yanı sıra inovatif sağlık hizmetlerinden de yararlanabileceklerini kaydetti.

Özel indirimler

Tünerir, "Eskişehir’in gelişiminde rol oynayan oda üyelerinin sağlık konularında da rahat etmesini istiyoruz. Bu anlamda MMO üyelerine özel indirimler ve avantajlı hizmetler içeren anlaşmamızı imzalamak üzere buradayız. Konukseverliği için Tomsuk’a teşekkür ederiz.”

Profesyonel hizmet

Eskişehir Makina Mühendisleri Odası Başkanı Atila Tomsuk ise, Tünerir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendileri için sağlanan özel olanaklar için teşekkür etti. Sunulan kaliteli ve profesyonel hizmet ile Eskişehir’de doğan ancak dünyaya örnek bir sağlık merkezi olduğunu dile getiren Tomsuk, Tünerir’e başarılarının devamını diledi.