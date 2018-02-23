Fizyomer’den sağlık turizmi için dev işbirliği

Fizyomer Terapia Çek Cumhuriyeti’nden Fysiomed Rehabilitasyon Firmasıyla İşbirliği Protokolü imzaladı. İmzalanan uluslararası anlaşma ile Çek Cumhuriyeti ve Arap yarımadasından hastalar Fizyomer’de tedavi olacak.

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, şimdilerde bu başarısını uluslararası ölçeğe taşımaya hazırlanıyor. Fizyomer Terapia bu amaçla tüm Avrupa’da tanınan Çek Cumhuriyeti’nin köklü firması Fysiomed ile bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol çerçevesinde Çek Firması tarafından Fizyomer Terapia’ya Çek Rehabilitasyonu Eşdeğerlik Sertifikası verildi. Fysiomed Rehabilitasyon Firması Genel Direktörü Miroslav Kaleta, kendilerinin hem Çek Cumhuriyeti hem de Arap yarımadasında rehabilitasyon merkezlerinin bulunduğunu, aynı zamanda cihaz üreticisi olduklarını belirtti. Kaleta, “Fizyomer Terapia ile yaptığımız işbirliği protokolüyle Çek Cumhuriyeti’nden ve Arap yarımadasından hastalarımızı Eskişehir’de Fizyomer’de tedavi olmaları için yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Fizyomer Terapia’nın Avrupai binasıyla, inovatif tedavi yöntemlerini uygulayan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olduğunu dile getiren Kaleta bu anlamda yapılan işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

İnovatif cihazlar da Fizyomer’de olacak

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Türkan Tünerir ise “Çek Rehabilitasyonu Eşdeğerlik Sertifikası’nı Avrupa’nın köklü firması Fysiomed’den almaktan mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Avrupa ve Çek Cumhuriyeti’nin köklü rehabilitasyon firması Fysiomed ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Buna göre yurtdışından gelecek hastaları Eskişehir Fizyomer’de tedavi edeceğiz. Aynı zamanda cihaz üretimi de yapan Çek Firması’nın geliştirdiği inovatif cihazları Eskişehir Fizyomer’de yenilikçi tedavi uygulamalarında kullanma olanağı bulacağız.”

Sanal gerçeklik rehabilitasyonu

Konuşmaların ardından Uzm. Dr. Türkan Tünerir ile Miroslav Kaleta arasında işbirliği protokolü imzalandı. Daha sonra Direktör Miroslav Kaleta tarafından Dr. Türkan Tünerir’e Çek Rehabilitasyonu Eşdeğerlik Sertifikası’nı takdim etti. Görüşmenin sonunda Fysiomed Rehabilitasyon Firması tarafından üretilen ve Fizyomer Terapia’da uygulanan Sanal Gerçeklik Rehabilitasyonu cihazlarının nasıl çalıştığına ilişkin doktorlara ve fizyoterapistlere sunum gerçekleştirildi.