HABER

Fransa'dan geldi, Bursa'da şifa buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

AMELİYAT için Fransa’dan Bursa’ya gelen diyabet hastası Gülseren Ardıçlı, kapalı yöntem metabolik cerrahi ile ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

Fransa'dan geldi, Bursa'da şifa buldu

BURSA, (DHA)- AMELİYAT için Fransa’dan Bursa’ya gelen diyabet hastası Gülseren Ardıçlı, kapalı yöntem metabolik cerrahi ile ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.
Şeker hastası olan Gülseren Ardıçlı (45), Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ersoy Taşpınar’ın yaptığı kapalı yöntem metabolik cerrahi ile sağlığına kavuştu. Şeker hastalığının tedavisinin öncelikle ilaç tedavisi şeklinde olduğunu belirten Opr. Dr. Taşpınar, şöyle konuştu:
''Şeker hastaları diyetine ve egzersizine uyması gerekir. İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla hastanın kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmektedir'' dedi. Yurtdışından da hastaların Türkiye'ye geldiğini belirten Op. Dr. Taşpınar, “Gülseren Hanım da Fransa’dan bizlere ulaştı. Fransa da yaşayan ve son 3 yıldır diyabet hastası olan Gülseren Hanım Fransa’da yaşadığı sırada gittiği doktorlar tarafından verilen diyabet tedavilerinde yeterince fayda görmemiş. Portekizli bir ekip tarafından düzenlenen bir diyabet cerrahisi tekniğinin Doç. Dr. Ersin Öztürk’ün geliştirmesiyle oluşturulan cerrahiyi hastamıza uyguladık. Tüp mide ameliyatı ile birlikte ince bağırsakların son kısmına sindirilmemiş gıdaların daha çabuk ulaşmasını sağlayan ve buradan insülinin etkisini artıracak çeşitli hormonların salgılanmasını sağlayan bir yöntem. Şeker hastası, kan şekerini ve en önemlisi kiloyu kontrol altına alamıyorsa bu ameliyatlar sayesinde hem kilo kontrol altına alınarak zayıflıyor hem de şeker kontrol altına alınabiliyor. Bu ameliyatı yaptığımız hastaların her geçen gün sayısı artmaktadır. Hastalarımız insülini ve şeker ilaçlarını bir iki haftadan itibaren bırakıyorlar. Aynı zamanda bu yöntem hastanın ameliyatla beraber kilo vermesini sağlıyor. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılıyor. 6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hasta sosyal hayatına erken kavuşuyor ve işinin başına erken dönüyor.''
3 yıldır şeker hastası olan ve ameliyatla sağlığına kavuşan Gülseren Ardıçlı , ''Fransa’da yaşıyorum. Tanıdıklarımın araştırmaları sayesinde Medicana Bursa Hastanesi'ne geldim. Ersoy Taşpınar’ın yönlendirmeleri ile gereken tahlilleri yaptık. Benim ameliyata uygun olabileceğimi söyledi ve ameliyat ile ilgili bana güven verdi. Ameliyatımı başarı ile gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasında kullandığım ilaçların hepsini bıraktım. Ameliyatla ilgili bir sıkıntım olmadı ve sağlığım iyi. Kendimi daha iyi hissediyorum'' dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir? Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?
'Bel çevresindeki yağlanma kalp hastalıklarıyla bağlantılı''Bel çevresindeki yağlanma kalp hastalıklarıyla bağlantılı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia

'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Diyafram yükselmesi nedir? Diyafram yükselmesinde bunlara dikkat!

Diyafram yükselmesi nedir? Diyafram yükselmesinde bunlara dikkat!

Diyabette ayak sağlığınız için çıplak ayakla sakın dolaşmayın

Diyabette ayak sağlığınız için çıplak ayakla sakın dolaşmayın

İshal nasıl geçer? Yaz ishaline ne iyi gelir? Çocuklarda yaz ishali görülüyorsa dikkat!

İshal nasıl geçer? Yaz ishaline ne iyi gelir? Çocuklarda yaz ishali görülüyorsa dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.