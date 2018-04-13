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Futbolun Nabzı Erman Toroğlu ile Gebze’de atacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

sanat etkinlikleri kapsamında Serkan Korkmaz moderatörlüğünde gerçekleşecek spor söyleşine katışacak ünlü isimler Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu sporun nabzını Gebze’de tutacak.Gebze Belediyesi Nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri birbirinden farklı konu ve konuklarıyla hız kesmeden Gebze Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

sanat etkinlikleri kapsamında Serkan Korkmaz moderatörlüğünde gerçekleşecek spor söyleşine katışacak ünlü isimler Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu sporun nabzını Gebze’de tutacak.
Gebze Belediyesi Nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri birbirinden farklı konu ve konuklarıyla hız kesmeden Gebze Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Gebzelilerin yoğun ili ve talep gösterdiği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Serkan Korkmaz moderatörlüğünde spor söyleşisi gerçekleşecek. Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu’unun konuk olarak katılacağı spor söyleşisi programında futbolun nabzı Gebze’de tutulacak. 17 Nisan Salı günü saat 19.00’da başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davetli.

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