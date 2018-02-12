Gana'da halk, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması"na karşı uyarıldı.

Gana Sağlık Hizmetleri yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm sağlık kuruluşlarına bu hastalığın bulaşma olasılığının yüksek olduğunu bildirdi. Şüpheli vakaların tedavi altına alınması talep edilen açıklamada, salgının çoğu Afrika ülkelerinde yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, komşu ülke Nijerya'da 300 vaka tespit edildiği ve 31 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.