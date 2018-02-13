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Gana'da menenjit salgını: 7 ölü

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 13:31 | Son Güncelleme

Gana'da menenjit salgını: 7 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da 7 kişinin menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Batı Gonja bölgesinde 19 menenjit vakası tespit edildi, bunlardan 7'si ölümle neticelendi.

Bölge Sağlık Hizmetleri İdari Müdürü Saeed Muazu Jibreal, yaptığı açıklamada, ölenlerin hastaneye geç geldiklerini belirterek salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Jibreal, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı yaşadıklarında hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gana menenjit salgını

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