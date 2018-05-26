HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gastroenteroloji Uzmanı Keskin'den mide sorunu olanlar için Ramazan önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.05.2018 18:43 | Son Güncelleme

GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Dr.

Gastroenteroloji Uzmanı Keskin'den mide sorunu olanlar için Ramazan önerileri

BURSA, (DHA)- GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Dr. Murat Keskin, mide sorunları olanların Ramazan ayında oruç tutarken dikkat etmesi gereken noktaları açıklarken, "Uzun süren açlık ve ardından kontrolsüzce yenilen yemekler midede ağrı, yanma, gaz, şişlik, hazımsızlık, kramplar ve reflüyü tetikleyebilir. Bu nedenle sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığı bu ayda bilhassa önemlidir" dedi.
Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, "Mide rahatsızlıkları ve reflüsü olan kişiler bu ayda en çok oruç tutup tutamayacaklarını sorar. Oruç tutarken mide rahatsızlığı geçirme riski en yüksek olan kişiler; gastrit, ülser ve reflü hastalığı olanlardır. Bu kişilerin bir gastroenteroloji uzmanına danışarak oruç tutmaları gerekir. Uzun süren açlık durumunda mide asit salgısı artar, iftar ve sahurda aşırı yemek tüketimi, yemekten hemen sonra yatılması bu tür rahatsızlıkların artmasına sebep olur" dedi.
Dr. Keskin, Ramazan ayında reflü ve mide problemlerinden korunmanın 10 etkili yolunu şöyle sıraladı:
"1- Uzun süreli açlıktan korunmak için, mutlaka sahur yapılmalı, ağır yağlı, baharatlı, acılı gıdalar yerine daha hafif olan çorba, süt ürünleri, sebze ve zeytinyağlı yemekler tercih edilmelidir.
2- Sahur ve iftarda alınan gıda miktarı azaltılmalı, iftardan sonra yaklaşık bir buçuk saat aralıklarla iki ara öğün alarak yeme düzeni oluşturulmalıdır.
3- İftar ve sahurda gıdalar iyice çiğnenerek ve yavaş yavaş yenilmeli, hızlı yemekten kaçınılmalıdır.
4- İftar ve sahurda ağır yağlı ve şerbetli tatlılar yerine, sütlü ve meyve tatlıları tercih edilmelidir.
5- Sindirim problemine yol açmamak için kızartılmış, kavrulmuş besinler yerine haşlanmış, fırında ve ızgarada yapılmış yemekler tüketilmelidir.
6- İftara hafif yemeklerle başlanmalı, ardından az yağlı sebze ve et yemeği veya salatayla devam edilmelidir.
7- Öğünlerde alınan sıvı miktarı artırılmalı, günde en az 2-2,5 litre su ile beraber taze sıkılmış meyve suları, sebze suları, ayran gibi içecekler tüketerek vücudun sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır.
8- Sahur ve iftarda büyük porsiyonlar yerine, küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir. Az az, sık sık yeme şekli tercih edilmelidir.
9- Hareketsizlikten özellikle kaçınılmalı, öğünlerden sonra kısa süreli yürüyüşler, hafif egzersizler yapılmalıdır. Özellikle reflüden kaçınmak için, sahurda yemekten en az yarım saat sonra yatılmalıdır.
10- Mide ve karındaki gaz ve şişkinliği, aynı zamanda kabızlığı engellemek için sebze, meyve, kepekli ekmek, kuru baklagiller gibi yüksek lifli gıdaların alınmasına özen gösterilmelidir."

FOTOĞRAFLI

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Samsunlu genç, 3 yılda kanseri yendiSamsunlu genç, 3 yılda kanseri yendi
Nesrin Atar: Glütensiz yiyecekler çok pahalıNesrin Atar: Glütensiz yiyecekler çok pahalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.