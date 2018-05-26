Gastroenteroloji Uzmanı Keskin'den mide sorunu olanlar için Ramazan önerileri

BURSA, (DHA)- GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Dr. Murat Keskin, mide sorunları olanların Ramazan ayında oruç tutarken dikkat etmesi gereken noktaları açıklarken, "Uzun süren açlık ve ardından kontrolsüzce yenilen yemekler midede ağrı, yanma, gaz, şişlik, hazımsızlık, kramplar ve reflüyü tetikleyebilir. Bu nedenle sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığı bu ayda bilhassa önemlidir" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, "Mide rahatsızlıkları ve reflüsü olan kişiler bu ayda en çok oruç tutup tutamayacaklarını sorar. Oruç tutarken mide rahatsızlığı geçirme riski en yüksek olan kişiler; gastrit, ülser ve reflü hastalığı olanlardır. Bu kişilerin bir gastroenteroloji uzmanına danışarak oruç tutmaları gerekir. Uzun süren açlık durumunda mide asit salgısı artar, iftar ve sahurda aşırı yemek tüketimi, yemekten hemen sonra yatılması bu tür rahatsızlıkların artmasına sebep olur" dedi.

Dr. Keskin, Ramazan ayında reflü ve mide problemlerinden korunmanın 10 etkili yolunu şöyle sıraladı:

"1- Uzun süreli açlıktan korunmak için, mutlaka sahur yapılmalı, ağır yağlı, baharatlı, acılı gıdalar yerine daha hafif olan çorba, süt ürünleri, sebze ve zeytinyağlı yemekler tercih edilmelidir.

2- Sahur ve iftarda alınan gıda miktarı azaltılmalı, iftardan sonra yaklaşık bir buçuk saat aralıklarla iki ara öğün alarak yeme düzeni oluşturulmalıdır.

3- İftar ve sahurda gıdalar iyice çiğnenerek ve yavaş yavaş yenilmeli, hızlı yemekten kaçınılmalıdır.

4- İftar ve sahurda ağır yağlı ve şerbetli tatlılar yerine, sütlü ve meyve tatlıları tercih edilmelidir.

5- Sindirim problemine yol açmamak için kızartılmış, kavrulmuş besinler yerine haşlanmış, fırında ve ızgarada yapılmış yemekler tüketilmelidir.

6- İftara hafif yemeklerle başlanmalı, ardından az yağlı sebze ve et yemeği veya salatayla devam edilmelidir.

7- Öğünlerde alınan sıvı miktarı artırılmalı, günde en az 2-2,5 litre su ile beraber taze sıkılmış meyve suları, sebze suları, ayran gibi içecekler tüketerek vücudun sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır.

8- Sahur ve iftarda büyük porsiyonlar yerine, küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir. Az az, sık sık yeme şekli tercih edilmelidir.

9- Hareketsizlikten özellikle kaçınılmalı, öğünlerden sonra kısa süreli yürüyüşler, hafif egzersizler yapılmalıdır. Özellikle reflüden kaçınmak için, sahurda yemekten en az yarım saat sonra yatılmalıdır.

10- Mide ve karındaki gaz ve şişkinliği, aynı zamanda kabızlığı engellemek için sebze, meyve, kepekli ekmek, kuru baklagiller gibi yüksek lifli gıdaların alınmasına özen gösterilmelidir."

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