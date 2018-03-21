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GATA: "Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır."

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

IHAAW141748-SAG/21-03-2018 - GATA: "Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. 21.03.2018 14:17:48 TSI NNNN

IHAAW141748-SAG/21-03-2018

- GATA: "Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır."

21.03.2018 14:17:48 TSI
NNNN

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