GAÜ’de kariyer günleri devam ediyor

GAÜ Kariyer Merkezi, Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında “Sağlık” konulu seminer düzenlendi.

Girne Amerikan Üniversitei bünyesinde Kariyer Merkezi, Kariyer günleri etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.”Sağlık” konulu seminere çok sayıda katılım olurken konuşmacılar sırasıyla kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

“Semt hastanesinden Dünya hastanesine”

Acıbadem Sağlık Grubu insan kaynakları sorumlusu Merve Atagün konuşmasında, 1991 yılında kurulan Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde 21 hastane ve 16 tıp merkezi bulunduğunu, bunun yanında bünyelerinde 3.500 doktor, 4.000 hemşire olmak üzere yaklaşık 22.500 çalışanıyla sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Acıbadem’in,1991 yılında bir semt hastanesi olarak kurulduğunu söyleyen Atagün, 2012’de Uzakdoğu’nun en büyük gruplarından birisi olan IHH Healthcare Berhad ile yapılan anlaşmayla artık dünya sahnesinde devam ettiğini belirtti. Atagün, Asya Pasifik bölgesinde 8 büyük ülkede hastane ve sağlık yatırımlarının yanı sıra, dünyanın birçok ülkesinde eğitim ve gayrimenkul yatırımlarının da bulunduğu güçlü yapıya sahip olduğunu, dünyanın 2. büyük sağlık zinciri konumunda olduklarını ifade etti.

Atagün konuşmasının devamında ise;

“5 organ nakli merkezi (karaciğer, böbrek, kemik iliği), 11 tüp bebek merkezi, 11 kanser merkezi (cerrahi, radyoterapi, kemoterapi), 18 meme sağlığı merkezi, 6 robotik cerrahi merkezi, 16 kalp sağlığı merkezi (pediyatrik ve yetişkin kardiyoloji ile kalp cerrahisi), 10 obezite merkezi, 9 omurga sağlığı merkezi, 5 anorektal hastalıklar merkezi, 1 Migren Tedavi Merkezi, 3 Endometriozis Merkezi, 2 Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi, 1 sporcu sağlığı merkezi ve 10 nükleer tıp merkezi yer almaktadır. Ayrıca tüm hastaneler ve tıp merkezlerinde kordon kanı alınarak, Acıbadem Labcell Kordon Kanı Bankası’nda saklanabilmektedir.” dedi.

Kolan British Hospital Başhekimi kalp ve damar cerrahı Op. Dr. Harun Gülmez Kolan British Hospital olarak temel prensiplerinin, gelişen teknolojiyi sürekli takip etmek, tanı ve tedavi yöntemlerini sürekli olarak ileriye götüren tıp teknolojilerini benimseyerek, hastalarına daha iyi ve güvenli sağlık hizmeti vermek olduğunu söyledi.

Gülmez konuşmasının devamında ; “Hasta odaklı yaklaşımı, seçkin hekim kadrosu ve sağlık personeli, modern tıp teknolojileri ile donatılmış Kolan British Hospital, aynı zamanda hasta konforunun gözetildiği konsept anlayışıyla hizmete açılmıştır. 8 bin metrekare kapalı alanda, her biri tek kişilik 35 hasta odası, 3 ameliyathane, toplamda 56 yatak kapasiteli dahili, cerrahi, koroner ve kalp damar cerrahisi yoğun bakım üniteleri, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile kaliteyi ön planda tutan hasta memnuniyeti anlayışıyla insan sağlığına ayrıcalıklı hizmet vermek üzere yapılanmıştır.” dedi.

Girne Dr. Akçicek Devlet Hastanesi Başhemşiresi Güliz Başarerler

“Girne Dr. Akçiçek Hastanesi 1975 yılında Girne’de hizmete başlamıştır. Aynı zamanda tarihi eser özelliği taşıyan ve zaman içerisinde yöre halkının talebini karşılayamaz duruma gelen, altyapı açısından da yetersiz olan bu binada hizmet vermek zorlaşmıştır. Yeni hastaneye duyulan gereksinimden dolayı başlatılan çalışmalar, sonuç verdi ve 1996 yılının Temmuz ayında ameliyathane bölümünün de dâhil olduğu, yatılı hastalara hizmet veren yeni bir hastane binası yapılmıştır. Akabinde 2000 yılının Mayıs ayında Acil, Poliklinik ve İdari bölümlerin olduğu diğer binalar tamamlanmıştır.” dedi.

Seminere Acıbadem Sağlık Grubu insan kaynakları sorumlusu Merve Atagün, Kolan British Hospital Başhekimi kalp ve damar cerrahı Op. Dr. Harun Gülmez ve Girne Dr. Akçicek Devlet Hastanesi Başhemşiresi Güliz Başarerler konuşmacı olarak katıldı.