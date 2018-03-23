GAÜN Hastanesi’nde “Pediatrik aciller” sempozyumu

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve ATUDER( Acil Tıp Uzmanları Derneği ) iş birliğiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde “Pediatrik Aciller” sempozyumu düzenlendi.

Tüm sağlık çalışanlarının doğru tanı ve tedavi için sahip oldukları bilgi, beceri ve tecrübeleri tekrarlamak, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmek amacıyla düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan, bir pediatrik vakayla uğraşmanın kolay olmadığını vurgulayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Ben bir hekimim. Doğum anından itibaren ölünceye kadar bütün cinsiyet ve vaka gruplarına bakabiliyoruz. Bölgenin en büyük hastanesi ve referans merkezi olan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan, bu bölgeye hitap eden ve bölgeye hizmet sunan acilci arkadaşlarımızın dönem dönem bir araya gelerek eğitim almaları, birbirlerini beslemeleri kaçınılmazdır. Gaziantep Üniversitesi’nde bir yıl içerisinde ulusal, uluslar arası olmak üzere bilim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında 550’ye yakın aktivite yaptık. Biz bunlarla iftihar ediyoruz. Bu bölgenin bu tür aktivitelere ihtiyacı var” dedi.

İstediğimiz hedeflere ulaşıyoruz

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Acile çok müracaat eden bir toplumuz. İhmalkarlık, mesai saati kavramı ve maalesef pediatrik vakalarda anne ve babanın aşırı tepkileri bu durumun nedenleri arasında yer alıyor. Tabii anne babanın bu hassasiyetini de gayet doğal görüyorum. Baba olunca bu durumu çok daha iyi anladım. Hekimler olarak empati yeteneğimizi geliştirdiğimiz zaman daha kalıcı tedaviler ve aynı zamanda hasta yakınlarını koruyucu, kollayıcı ve anlayışlı bir yaklaşım geliştirebiliyoruz. Erişkinlerdeki acillerde yapmamız gerekeni yapıyoruz. Ancak pediatrik acillerde bir sorumluluğumuz daha var. Bu tür acillerde anneyi ve babayı da tedavi etmemiz gerekmektedir. Biz yüzde 25’e yakın dışarıdan misafir de aldık. Aldığımız misafirlerin de çocukları var. Hatta sayıca oldukça fazlalar. Bu misafirlerimizin de acil hizmetlerine ihtiyacı var. Bu nedenle başta ATUDER temsilcileri olmak üzere konuyla ilgilenen herkes, bu konuda bu bölgeyi biraz daha denetim ve gözetim altına almalı. Bu programın burada düzenlenmesinden mutluluk duyuyorum. Böyle programlar sayesinde istediğimiz hedeflere ulaştığımızı görüyorum. Artık biz bilimsel anlamda kendimizi geliştirmek için sürekli olarak dışarıya giden değil, dışarıdan buradaki tecrübeleri almak için gelen misafirlerimizi ağırlayan bir kurum haline geldik. Bu durum bizi sevindiriyor” şeklinde devam etti.

Acile başvuran hasta sayısı oldukça fazla

Acil Tıp hekimlerinin çok zor ve çok kutsal bir iş yaptıklarına dikkat çeken Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen ise, “Acil tıp deyince aklıma mecburi hizmet yaptığım günlerim geliyor. Hep acil vakalar gelirdi. Tek doktordum. Var gücümle çalışırdım. Acil Tıp’ın ne kadar zor ve önemli olduğunu sahada yaşayarak öğrendim. Bu alanda görev alan arkadaşlarıma bu sebeple ayrı saygı duyuyorum. Acil Tıp hekimleri doğru kararları çok kısa bir zamanda vermelidirler. Tüm branşlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca sağlıkta şiddete de en çok maruz kalan arkadaşlarımız onlardır. Sadece hastayı değil hasta yakınlarını da tedavi ediyorlar. Yerine göre psikolog yerine göre sosyolog oluyorlar. Tüm bu zorlukların yanında dünya standartlarına göre Türkiye’de acile başvuran hasta sayısının da oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bilgiler paylaşıldıkça artar. Bu toplantıları o açıdan çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulusal ve uluslar arası aktiviteler düzenliyoruz

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve ATUDER Genel Sekreteri Prof. Dr. Behçet Al ise, “Bizlere her zaman destek oldukları için rektörümüze ve dekanımıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Üniversitemizde son 1 yıl içerisinde 5 defa eğitim düzenledik. Bu beşinci eğitimimiz olacak. Mütevazı bir ekiple bu işi yapıyoruz. “Pediatrik aciller” ismi altında ülkemizde ilk defa bu kadar kapsamlı bir sempozyum düzenlendi. Ülkemiz dünyada acil hasta başvuruların en çok olduğu ülkelerin başında geliyor. 2017 yılında Türkiye’de 125 milyon acil başvurusu yapıldığını görüyoruz. Acile başvuran pediatri hastaları ise bu rakamın 5’te biridir. Rakamlar bu konuda gerekli eğitimlerin olması gerektiğini göstermektedir. Acil başvurularının azalması ile ilgili çok önlemler alındı. Ancak önüne geçilemedi. Dolayısıyla bu konuda yapılacak tek şey var. O da kendimizi geliştirmektir. ATUDER olarak 1999 yılında kurulduk. Her yıl çok sayıda ulusal ve uluslar arası aktiviteler düzenliyoruz. Bunları 25’i aşkın sayıda uluslar arası derneklerle yapıyoruz. Bu sene de yine büyük bir kongre düzenleyeceğiz. Biz acil tıp hizmetlerini yakın komşularımıza da veriyoruz. Makedonya da Kazakistan’da da sempozyum yaptık. Çok etkili uluslar arası kongreler yapıyoruz” diye konuştu.

Yurt dışından katılımların da olduğu sempozyuma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Uz. Dr. Davut Vecdi Ersöz, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehmet Emin İnce, Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, GAÜN Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Cuma Yıldırım, Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, birçok sayıda doktor, acil tıp teknisyenleri ve öğrenciler katıldı.