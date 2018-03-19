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GAÜN öğrencilerinden şehitler anısına kan bağışı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atasagun Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında Şehitlerinin Anısına GAÜN Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Fuaye Alanında kan bağışı etkinliği düzenlendi.Kan vererek etkinliğe destek olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

GAÜN öğrencilerinden şehitler anısına kan bağışı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atasagun Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında Şehitlerinin Anısına GAÜN Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Fuaye Alanında kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Kan vererek etkinliğe destek olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, kampanyayı düzenleyenlere teşekkür ettiği konuşmasında, “İnşallah bu kampanyanın devamını ve ülkemizde kan vermenin öneminin anlaşılmasını diliyorum. Herkesi kan verme kampanyasına ve Kızılay’a destek vermeye bekliyoruz” dedi. Atasagun Topluluğu Başkan Yardımcısı Mehmet Dalyan, Atasagun Topluluğu olarak Tıp Fakültesinde vatansever doktorların oluşturduğu bir topluluk olduklarını belirterek, “Çanakkale Zaferi tarihimizdeki büyük zaferlerimizden ve orada vatanı için kanını dökmüş, canını vermiş insanları anlamak için biz de kendi kanımızı vererek başka hayatlar kurtarmak için böyle bir etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu.

GAÜN öğrencilerinden şehitler anısına kan bağışı

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