GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür:

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan “14 Mart Tıp Bayramı” GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumunda düzenlendi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, “Hekim Gözüyle Yaşam” konulu konferansta, milletimizin kadirşinas bir millet olarak, Devletimizin 3 bin yıllık geleneğiyle tarihte destan yazmış bir milletin devleti olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gür, “Hekimlerimiz vatan mevzu bahis olunca dil, din, ırk, fikir ayrımı yapmaz, meydanlara koşar. Bir taraftan da bu devlet kendi içinden çıkan hainleri de affetmez ve etmedi de. Kendi milleti içerisinden çıkıp da devletinin yapmış olduğu sınır güvenliği açısından gerekli tedbirleri alan bir devlet yapılanmasına kendi içerisinden çıkmış olan bazı birliklerin devleti katille suçlaması kadar ihanet olamaz. 14 Mart Tıp bahaneleriyle veya farklı gerekçelerle devletin yapmış olduğu sınır güvenliği vatandaşının bir tanesine bile helal gelmemesi ve sınır ötesinde mazlum, mağdur ve aynı zamanda dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün ihtiyaç sahiplerine koşan bir milleti, devleti siz asla yanlış emellerle suçlayamazsınız. Suçlarsanız bunun da bir bedeli olur. Amerika niye bunu yapmıyor bu kadar katliamlar varken? Oradan bir tane birlik çıkıp Amerika niye şunu yapıyor diyor mu? Demiyor. İngiltere, Fransa, Almanya diyor mu? Demiyor, halbuki bunların yaptığı katliamların haddi hesabı yok. Fakat Türkiye kendi insanının bir ferdine bile zarar gelmemesi için mücadele verirken bunu ortaya atıp devletin güvenilirliğini sarsmaya kalkanlarla yolumuz aynı yol değildir. Hekim, hakim olsalar da hiç fark etmiyor. Lütfen bu toplumun nimetlerini kullanırken şükür ile onları yad edelim. Bu millete en faydalı şekilde mesleğimizi icra edelim. İyi bir hekim toplumuyla hemhal olmuş hekimdir. İyi bir hekim her anı, her dakikasını okumayla geçiren bir hekimdir. Fedakarlığı maksimumda tutup vatan mevzu bahis olduğu zaman hiçbir başka terennüme de bulunmadan canını verebilendir. Sizden ricam meslek kuruluşları adı altında provokasyonlara gelmeyeceğiz. Gerekiyorsa biz de bu konuda net tavırlarımızı koyacağız” dedi.

Sağlık Alanında Öncü Ülkelerin Başındayız

Modern tıp dünyasında Türkiye’nin çok büyük değişim, dönüşüm gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Gür, 2005 yılında İngiltere’de bir yıl kadar kaldığını belirterek, “Dışarıya gidip oradaki şartlarda yaşadığınız zaman anlıyorsunuz. Meğerse biz sağlık alanında o kadar büyük dönüşümler yapmışız ki şu anda iddia ediyorum, Avrupa’nın sağlık alanında en öncü ülkelerinin başında geliyoruz. Sağlığa ulaşım, genel sigortalama ve en önemlisi de hızlılık. Burada hızlı bir şekilde hekime ulaşım, hastanelerden istifade etme var. Bunun tartıştığımız yönü de şu; suistimale de açık. Siz eğer basit hastalarla üniversite hastanelerini, eğitim araştırma hastanelerini meşgul ederseniz asıl bakılması gereken, mesai verilmesi gereken yoğun hastalarla ilgili de geç kalırsınız” şeklinde konuştu.

İlahi Sanatçılarız Zanaatkar Değiliz

Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, “Modern tıp o kadar ilerledi ki neredeyse makinalar yerimizi alıyor. Bizim hala iyi, mahir bir hekim olup olmamamız elimizde. Eğer buna dikkat etmezsek robotlar bizden daha ince detaylı ameliyatlar yapabilir. Ama sorun şu; insan bedeninin bütünselliği içerisinde asıl sanatı konuşturmak ve sanatçı olmak burada yatıyor. Biz bir taraftan modern dünyanın modern tıbbın makine ve teçhizatını kullanırken diğer taraftan da düşünsel ve duygusal olarak muhakememizi kullanıp hastayı en iyi hangi şartlarda iyileştirebilirim, bakım ve onarımını yapabilirim diye düşünüyorum. İşte bu sanattır. Eğer bunu yapmazsak makinaya verileri girip, çıkan rakamlar üzerinden yaptığımız tedaviler de zanaattir. Ya zanaatkar olacağız ya da sanatkar olacağız. Biz ilahi sanatçılarız, zanaatkar değiliz. Yoksa bir süre sonra hekimler olarak değil de sağlık teknisyenleri olarak iş yapma durumunda kalacağız. Özellikle 14 Mart Tıp Bayramları gibi durumlarda bunları güncelleyeceğiz” diye konuştu.

Tıp Mesleği Zor Bir Sanattır

GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından icra edilen müzik dinletisi sonrasında törenin açılış konuşmasını yapan GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen tıp mesleğinin zor bir sanat olduğunu, hekimlerin insan sağlığını korumak, insanların acılarını dindirmek için her yerde, her zaman ve her koşulda görev yaptıklarını söyledi. Hekimliğin en eski ve en saygın bir meslek olmasının yanı sıra kutsal bir meslek olduğunu da vurguladı. Ülkemizde son 10-15 yılda sağlık hizmetleri alanında çok olumlu değişiklikler olduğunu belirten Prof. Dr. Çelen, “Sağlıkta şiddet” olaylarının hekimleri üzdüğünü ancak bu olayın sağlık alanına has izole bir sorun olmadığını ve toplumsal bazda çözümlenmesi gerektiğini belirtti. Sağlıkta yeni gelişmelerden, artan hasta sayısından ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasından dolayı sağlık giderlerinin arttığı ve bu konuda da akılcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumunda; “14 Mart Tıp Bayramı” nedeniyle Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Orhan, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Cihan ve Dr. İlhan Bahşi’nin destekleriyle; Tıp Fakültesi Öğrencileri Mazlum Araç, Berika Er, Zeynep Türkan ve Rabia Yeşilyurt’un eserlerinden oluşan sergi büyük beğeni topladı.