GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Mesleki Gelişim Günleri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 15 Temmuz Yerleşkesinde Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına yönelik olarak hizmet içi eğitim verildi.

Eğitim ile ilgili bilgi veren Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul (YDYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emrah Cinkara, “GAÜN YDYO olarak öğrencilerimize küreselleşen dünyanın ortaya çıkartmış olduğu en temel ihtiyaçlarından birisi olan İngilizce eğitiminin en etkin bir şekilde sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin lisans eğitimlerine başlamadan önce bir yıl hazırlık eğitimi alması, onların akademik hayatlarının şekillendirilmesi için ilk ve en temel adımlardan birisi. Öğrencilerimizi mezuniyetten sonrası için de hazırlayabilmek için, onların yurt içi ve yurt dışında istihdam süreçlerinde İngilizce bilmelerinin getirdiği avantajları en üst düzeyde faydalanabilmelerini arzu etmekteyiz” dedi. İngilizce hazırlık eğitiminin en iyi şekilde planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi eğitiminin başarısını direk olarak etkilediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Cinkara, "Özellikle değerlendirme sürecinde sadece öğrencilerimizi değil, kendimizi de rutin olarak farklı noktalardan değerlendiriyoruz ve eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı belirleyip bunları tamamlayacak adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, idari değerlendirmeler ve öğretim elemanı ve öğrencilerle gerçekleştirdiğimiz ihtiyaç analizleri sonucunda, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülmesi ile ilgili bir gelişim programına ihtiyaç olduğu tespit edildi. Planlanması tarafımızca gerçekleştirilen eğitimler için dil eğitimi alanında Uzman Tony Gurr, Michael Daley ve Prof. Dr. Aydan Ersöz iki gün boyunca öğretim elemenalarımızla yazma ve dinleme becerilerinin ölçülmesi ile ilgili atölye çalışmalarını tamamladı. Öğretim elemanlarımızın gelişimi açısından değerli olan bu tür çalışmalar belirli aralıklarla tekrarlanacak. Bu anlamda, sürekli yenilenen ve gelişen bir YDYO olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Cinkara, çalışmaya katılan Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarının çok verimli iki gün geçirdiklerini, pek çok konuda aydınlandıklarını ve bu tarz eğitimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirterek, Yüksekokul yönetimine teşekkür etti.