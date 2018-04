Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi sağlık için büyüyor

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda göreve yeni başlayan Doç. Dr. Adnan Celkan ve Yrd. Doç. Dr. Doğan Kahraman hasta kabulüne başladı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda göreve başlayan hekimler hakkında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, bölümde doktor sayısının artmasından dolayı mutluluklarını dile getirerek yetkililere teşekkürlerini sundu. Gaziantep Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda göreve yeni başlayan Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Adnan Celkan, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde çalışmanın gurur verdiğini ifade ederek, “Kliniğimizde erişkin ve çocuk kalp ameliyatları ile periferik damar ameliyatları başarı ile gerçekleştirilmektedir. Doç. Dr. Adnan Celkan, Yrd. Doç. Dr. Doğan Kahraman, Yrd. Doç. Dr. Erhan Hafız, Op. Dr. Mehmet Aşam’dan oluşan ekibimiz ile marka şehrimize yakışan güvenilir ve referans merkez olmak en büyük amacımızdır. Gaziantep Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak yeni bir yapılanma içindeyiz. Bu yeni yapılanma sürecinde yer almak, Gaziantep ve bölge halkına hizmet veriyor olmak mutluluk verici” dedi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışmanın mutluluk verdiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Doğan Kahraman ise, “Ülkemizin köklü yüksek öğretim kurumlarından birisi olan Gaziantep Üniversitesi’nin, şehir ve bölge halkına sunduğu tıbbi, akademik, ekonomik, kültür ve sanat faaliyetlerinin bir parçası olmaktan övünç duymaktayım. Özellikle, özel hastanede geçirmiş olduğum uzun sürecin bana kattığı tecrübe ve birikimi özel bir şehir olan Gaziantep’e aktarabilecek olmanın heyecanı içindeyim” şeklinde konuştu.

Mehmet Adnan Celkan kimdir?

Doç. Dr Mehmet Adnan CELKAN, 1969 yılında Kilis’ te doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1992 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. İhtisasını ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapan Celkan, 2000 yılında Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı oldu ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında göreve başladı. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri Chicago Northwestern Üniversitesinde kapak tamirleri, aort cerrahisi ve kalp ritim bozukluklarının cerrahi tedavisi konusunda gözlemci doktor olarak bulundu. 2007 yılında ise Doçent unvanını aldı. Bu süre içinde gerek yurt içi gerek yurt dışında ki birçok toplantıda katılımcı ve konuşmacı olarak görev alan Celkan, 2008 yılında üniversiteden ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı. Son on yıl içinde dört bine yakın açık ve kapalı kalp ve damar ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr Mehmet Adnan Celkan, 2018 Mart ayında tekrar üniversiteye dönerek mesleki çalışmalarına Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam etmeye başladı. Doç. Dr Mehmet Adnan Celkan, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Damar Cerrahisi Derneği, Avrupa Kalp ve Torax Cerrahisi Derneği, American Society of Thoracic Surgeon üyesidir. Ayrıca evli ve iki çocuk babasıdır.

Doğan Kahraman kimdir

Yrd. Doç. Dr. Doğan Kahraman 1975 yılında Konya’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimlerini yine Konya’da tamamladıktan sonra 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (İngilizce Tıp) kazandı ve Ankara’ya yerleşti. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kalp ve Damar cerrahisi uzmanlık eğitimine başladı. 2006 yılında uzman oldu ve aynı yıl mecburi hizmete Erzurum Numune Hastanesi’nde başladı. 2008 yılında mecburi hizmeti bitirip tekrar Ankara’ya döndü. Yaklaşık 10 yıl Ankara’da muhtelif özel hastanelerde çalışan Yrd. Doç. Dr. Doğan Kahraman, bu yıl akademik sürece tekrar dönmeye karar vererek, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademisyen olarak göreve başladı. Son on yıl içinde üç bine yakın açık ve kapalı kalp ve damar ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Doğan Kahraman evli ve bir çocuk babasıdır.