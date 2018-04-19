GAZİANTEP (AA) - Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökler, "Şiddet aldı yürüdü. Bütün diziler silah, vurma, kırma aldatma üzerine. Trafikte herkes birbirinin boğazını sıkacak durumda. Herkes her an bir şiddet üslubuyla konuşuyor." diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Kadın Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğinde Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "Çocuk İstismarı ve Önleyici Tedbirler" paneli ve çalıştayı düzenlendi.

Gökler, panelde yaptığı konuşmada, istismarın Türkiye'yi derinden etkileyen en büyük sorunlardan olduğunu belirterek, bu durumu önlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Gökler, çocuk istismarının ruhsal yönüne, çocuğun gelişimine değinerek, çocukların yaşadıkları travmaları anlattı.

Çocuk istismarının cinsel, fiziksel duygusal ve ihmal olmak üzere 4 aşamadan oluştuğunu belirten Gökler, 3-6 yaş arasında çocuğun cinsel kimliğinin oluştuğunu aktararak, şunları ifade etti:

"Cinsel istismar nasıl evlerde çok oluyor diye baktığımızda, ensest ilişkiler oluyor. Anne, kız rol değiştiriyor. Kız çocuğuna hem anne hem eş rolü veriliyor. Bunların yanı sıra ergenlik döneminde anne baba olmak riskli. Ergenlik, insanın kendisini biçimlendirdiği, kendisine odaklı olduğu bir dönem. Kendi kimliğini oluşturuyor. Bu süreçte anne baba olunduğunda bunu taşıması oldukça zordur. Duygusal olarak hazırlıklı olması çok zordur. Onun için erken yaşta evlenmek sakıncalıdır. Çocuk yaşta evlenenlerden doğacak çocuğun fiziksel suistimal riski her zaman var."