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Gazipaşa’dan 198 ünite kan

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Samsun İlkadım İlçesi Gazipaşa İlkokulu 198 ünite kan bağışlayarak kendi rekorunu kırdı.Kızılay Kan Merkezi Müdürü Serdar Bayram kan bağışı konusunda örnek bir davranış sergileyerek öncülük eden Gazipaşa İlkokuluna teşekkür ederek, "Gazipaşa İlkokulu geçen sene yapmış olduğu kan bağışında 106 ünite kan toplayarak İlkadım ilçesinde rekor kırmıştı.

Gazipaşa’dan 198 ünite kan

Samsun İlkadım İlçesi Gazipaşa İlkokulu 198 ünite kan bağışlayarak kendi rekorunu kırdı.
Kızılay Kan Merkezi Müdürü Serdar Bayram kan bağışı konusunda örnek bir davranış sergileyerek öncülük eden Gazipaşa İlkokuluna teşekkür ederek, "Gazipaşa İlkokulu geçen sene yapmış olduğu kan bağışında 106 ünite kan toplayarak İlkadım ilçesinde rekor kırmıştı. Ama asıl önemli olan okullarda kan bağışı yapılabileceği konusunda öncü olması bizim için daha anlamlı oldu. Biz Gazipaşa İlkokulu sayesinde okullarda kan bağışı yapılabileceği gerçeğini öğrenmiş olduk. Bu sayede diğer okullarda kan bağışında bulundu. Bugün 198 ünite kan bağışı yapılması da bizler için çok anlamlı. Başta okul müdürü Erkan Altıntaş olmak üzere tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Aynı zamanda Gazipaşa İlkokuluna gelerek geçen sene ortak yapılan, "Seni Anlıyorum Yanındayım Projesi" ile Türkiye birinciliği kazanılan Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürü Mustafa Yiğit ve öğretmenleri de gelerek kan bağışında bulunarak bu anlamlı kampanyaya destek verdiler. Okul Müdürü Erkan Altıntaş kan bağışı kampanyasının geleneksel olarak her yıl devam edeceğini belirterek, yapılan proje ve etkinliklerde kendilerine desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de böylesine anlamlı bir etkinlik düzenlediği için Gazipaşa İlkokulu idarecilerini, öğretmenlerini ve velilerini tebrik etti.

Gazipaşa’dan 198 ünite kan

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