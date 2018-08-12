Gazze'de kanser hastaları ilaç krizinde

Gazze'de kanser hastalarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının bitmesinden dolayı hastaların tedavisine son verildiği duyuruldu.
Basın açıklaması yapan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Rantisi Hastanesinde kanser hastalarının tedavisi için kullanılan ilaçların sona erdiğini bundan dolayı da tedaviyi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Kudra, kemoterapi ilaçlarının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren neopogen adlı ilacın tamamen tükendiğini bildirdi.
Gazze'de ilaç krizinin derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Kudra, yüzlerce hastanın hayati tehlike yaşadığını kaydetti.
Hamas liderlerinden Dr. Abdulaziz Rantisi'nin adını taşıyan hastane Gazze'de kanser hastalarının tedavi edildiği tek sağlık kurumu olarak biliniyor.
Son dönemde Gazze'ye uygulanan ablukanın ağırlaştırılması sonucu tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da büyük krizler yaşanıyor.
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