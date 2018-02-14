Gazze’de sağlık krizi

Gazze’de son 5 aydır maaşlarını alamayan temizlik görevlileri greve gitti. Hastane ve muayene odalarında çöp yığınları oluşurken, sağlık hizmetleri durma noktasına geldi.

Filistin’in Gazze şehrinin ana tıp külliyesi olan El Şifa Hastanesinde temizlik görevlileri son 5 aydır maaşlarının ödenmemesi nedeniyle greve gitti. Hastanede sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Hastanenin hasta ve muayene odalarının çöplerle dolması ise hem sağlık görevlileri hem de hastalar için hastalık saçıyor. Sağlık Bakanlığı da El Şifa Hastanesinde çalışan 832 temizlik çalışanının son 5 aydır maaşlarını alamadıklarını doğruladı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kidra, 13 kamu hastanesi ve 51 sağlık merkezinde sağlık hizmetlerinin durdurulmasının büyük bir sağlık krizine yol açtığını söyledi. Eşref Kidra, sağlık hizmetlerinin durmasının sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemini zora soktuğunu, planlanmış ameliyatların durdurulduğunu, bütün bölümlerde olduğu gibi böbrek kliniklerinde de sağlık hizmetlerinin durmasına sebep olduğunu söyledi.

Hastanede yığınlara dönen çöpler nedeniyle hizmet asgari seviyeye düştü. Sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan bu grevin Filistin’de hastaların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Diyaliz bölümünde bir hasta yakını olan Halit Hasan, “Bu problemin çözülmesi için ilgili herkese yalvarıyoruz. Yerlerin sterilize edilmesi gerekiyor, Altı diyaliz merkezinde her yerde çöp yığınları oluştu. Temizlik çalışanları maaşlarını alamadıkları için çalışmıyorlar” dedi.

Temizlik görevlisi olan Um Sakır, "En az 5 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Hükümetten en kısa zamanda maaşlarımızı ödemesini istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız ev kiralarını ödeyemedi. Bazılarımız çok uzak yerlerden geliyoruz, bazılarımız da birden fazla aileye bakmak zorunda” ifadelerini kullandı. Um Sakır, pis bir ortamda çalışmaları nedeniyle kendilerini riske attıklarını, kendilerinin çalışmayı durdurmaları sebebiyle üzgün olduklarını ancak yapacak başka bir şeyleri olmadığını söyledi.

Grev nedeniyle yoğun bakımda olmak üzere bin 300 hastanın sağlığının tehlikeye atıldığı kaydedildi. Grevden en çok 40 ameliyat odası, 11 yeni doğum ünitesi, 110 yoğun bakım ünitesi, 113 çocuk bakım ünitesi, böbrek yetmezliği çeken 702 hastanın bulunduğu böbrek ünitesinin etkilendiği öğrenildi.