Gazzeli engelli kardeşlerin hayali gerçek olacak

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın daveti üzerine Türkiye'ye getirilen Gazzeli engelli Şerif kardeşler, Ankara'da tedavi altına alındı.

Doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan üç engelli kardeş Secud, Muhammed ve Enes El Şerif, tedavi için ailesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Ortopedi ve Rehabilitasyon Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Koray Aydemir ve Uzman Doktor Yasin Demir tarafından ilk muayeneleri yapılan 11 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Muhammed ve 2,5 yaşındaki Enes'in ayağa kalkabilmeleri için gerekli değerlendirmeler yapıldı.

Baba Imad El Şerif AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. 5 çocuğundan 2'sinin doğuştan ayakları ve elleri olmadığını anlatan Şerif, "11 yıldır sağlık sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir yardım alamadık ve ne yapmamız gerektiği konusunda bir çözüm bulamadık. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyoruz. Siz bize bir yol gösterdiniz ve bizim adımızı duyurdunuz." dedi.