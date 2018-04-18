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Gazzeli engelli kardeşlerin hayali gerçek olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan'ın daveti üzerine Türkiye'ye getirilen Gazzeli engelli Şerif kardeşler, Ankara'da tedavi altına alındı - Doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tedavi şansı bulamayan Şerif kardeşlerin hikayesini, Anadolu Ajansı dünyaya duyurdu - Baba Imad El Şerif: "11 yıldır sağlık sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir yardım alamadık ve ne yapmamız gerektiği konusunda bir çözüm bulamadık. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyoruz. Siz bize bir yol gösterdiniz ve bizim adımızı duyurdunuz"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın daveti üzerine Türkiye'ye getirilen Gazzeli engelli Şerif kardeşler, Ankara'da tedavi altına alındı.

Doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan üç engelli kardeş Secud, Muhammed ve Enes El Şerif, tedavi için ailesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Ortopedi ve Rehabilitasyon Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Koray Aydemir ve Uzman Doktor Yasin Demir tarafından ilk muayeneleri yapılan 11 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Muhammed ve 2,5 yaşındaki Enes'in ayağa kalkabilmeleri için gerekli değerlendirmeler yapıldı.

Baba Imad El Şerif AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. 5 çocuğundan 2'sinin doğuştan ayakları ve elleri olmadığını anlatan Şerif, "11 yıldır sağlık sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir yardım alamadık ve ne yapmamız gerektiği konusunda bir çözüm bulamadık. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyoruz. Siz bize bir yol gösterdiniz ve bizim adımızı duyurdunuz." dedi.

Gazze'de çok zor koşullar altında yaşadıklarını anlatan Şerif, Türkiye'ye dört günde ulaştıklarını, sınır kapılarında yerde yattıklarını, çok yorulduklarını ve aç kaldıklarını söyledi.

- Anadolu Ajansı dünyaya duyurdu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şerif ailesinin durumundan Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldığı sırada haberdar oldu. Demircan, "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları incelediği sırada, Ali Jadallah'ın, İsrail ambargosu altındaki Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun görüldüğü "Engelli kardeşlerin yaşamı" başlıklı fotoğraf karesinden etkilendi.

Doğuştan belden aşağısı olmayan 11 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Mahmud ve 2,5 yaşındaki Enes'in hikayesini öğrenen Demircan, bu sırada bakanlık bürokratlarına, "Bu kardeşlere ulaşalım, tedavi ihtiyaçları için yardımcı olalım. Filistin Büyükelçiliğine bu resimle müracaat edelim, hemen ulaşalım." talimatını verdi.

Şerif kardeşler ve ailesi bu girişimler sonucu Türkiye'ye getirilmişti.

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