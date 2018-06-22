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Gebeler ve eşleri normal doğuma teşvik ediliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde hizmet vermeye başlayan gebe bilgilendirme sınıfında, gebeler ve eşlerine normal doğumu teşvik amacıyla eğitim veriliyor - Dilek Parakoz: - "Bu benim ikinci hamileliğim. İlkinde bilmediğimiz o kadar çok şeyi burada öğrendik ki anlatamam. 16 yıl önce doğum yapmıştım. O zamanlar bu imkanlar olmadığı için yeterince bilinçli değildik" - Rukiye Seçen: - "Burada çok yararlı bilgiler öğreniyoruz. Normal doğum için yüreklendirildim"

Aydın'da sezaryenle doğumu azaltmak için oluşturulan gebe bilgilendirme sınıfında eğitim alan bebek bekleyen kadınlar, normal doğuma teşvik ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde hizmet vermeye başlayan gebe bilgilendirme sınıfında gebeler ve eşlerine eğitim veriliyor.

Gebelik süresince 12 saat alınan eğitimde, doğum öncesinde gebe ve eşlerinin, doğum esnasında da gebenin yapması gerekenler uygulamalı anlatılıyor.

Hastanenin başhekimi Ferdi Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel olarak oluşturulan sınıfta geçen yıl 860 gebeye hizmet verdiklerini, bu yıl amaçlarının 2 bin gebeye ulaşmak olduğunu belirtti.

Güneş, eğitimler sayesinde normal doğum oranında bir artış gözlemlediklerini bildirdi.

Doğum eğitmeni ebe Sıdıka Köprü, gebeleri normal doğuma teşvik ettiklerini, hamilelerin doğum korkularını yenerek sezaryenle doğumu en aza indirmeyi istediklerini ifade etti.

Gebelerin burada aldıkları eğitimle normal doğuma hazır hale geldiklerini dile getiren Köprü, "Derse ilk geldikleri anla sonrası arasında çok fark var." dedi.

Eğitime katılan 38 yaşındaki Dilek Parakoz, kamu hastanelerinde böyle bir hizmetin olduğunu daha önce bilmediğini, doktorunun yönlendirmesiyle eğitimlere katıldığını aktardı.

Doğumla ilgili her şeyi öğrendiklerini vurgulayan Parakoz, "Bu benim ikinci hamileliğim. İlkinde bilmediğimiz o kadar çok şeyi burada öğrendik ki anlatamam. 16 yıl önce doğum yapmıştım. O zamanlar bu imkanlar olmadığı için yeterince bilinçli değildik. Şimdi her imkan mevcut. 16 yıl önce bu kadar sağlık imkan yoktu." dedi.

- "Normal doğum için yüreklendirildim"

Rukiye Seçen ise "Burada çok yararlı bilgiler öğreniyoruz. Normal doğum için yüreklendirildim. Bir kamu hastanesinin bu kadar iyi olduğunu beklemiyordum. Donanım olarak birçok özel hastanenin çok çok ilerisinde." ifadelerini kullandı.

Seçen'in eşi Halil Seçen de buradaki imkanları daha önce gittiği özel hastanelerde görmediğini vurgulayarak, "Buradan önce özel hastaneye de gitmiştik ama böyle hizmet, ilgi alaka yoktu. Şu an çok memnunuz. Nasipse doğumu da burada yapacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
doğum eğitim gebe Sınıf

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