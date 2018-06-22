Gebeler ve eşleri normal doğuma teşvik ediliyor

Gebelerin burada aldıkları eğitimle normal doğuma hazır hale geldiklerini dile getiren Köprü, "Derse ilk geldikleri anla sonrası arasında çok fark var." dedi.

Hastanenin başhekimi Ferdi Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel olarak oluşturulan sınıfta geçen yıl 860 gebeye hizmet verdiklerini, bu yıl amaçlarının 2 bin gebeye ulaşmak olduğunu belirtti.

Eğitime katılan 38 yaşındaki Dilek Parakoz, kamu hastanelerinde böyle bir hizmetin olduğunu daha önce bilmediğini, doktorunun yönlendirmesiyle eğitimlere katıldığını aktardı.

Doğumla ilgili her şeyi öğrendiklerini vurgulayan Parakoz, "Bu benim ikinci hamileliğim. İlkinde bilmediğimiz o kadar çok şeyi burada öğrendik ki anlatamam. 16 yıl önce doğum yapmıştım. O zamanlar bu imkanlar olmadığı için yeterince bilinçli değildik. Şimdi her imkan mevcut. 16 yıl önce bu kadar sağlık imkan yoktu." dedi.

- "Normal doğum için yüreklendirildim"

Rukiye Seçen ise "Burada çok yararlı bilgiler öğreniyoruz. Normal doğum için yüreklendirildim. Bir kamu hastanesinin bu kadar iyi olduğunu beklemiyordum. Donanım olarak birçok özel hastanenin çok çok ilerisinde." ifadelerini kullandı.

Seçen'in eşi Halil Seçen de buradaki imkanları daha önce gittiği özel hastanelerde görmediğini vurgulayarak, "Buradan önce özel hastaneye de gitmiştik ama böyle hizmet, ilgi alaka yoktu. Şu an çok memnunuz. Nasipse doğumu da burada yapacağız." diye konuştu.

