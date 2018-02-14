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Gebelere özel diyabet ve obezite

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

Dr.

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "Gebe-Diyabet ve Obezite Polikliniği’’ açıldı.
Hamilelik öncesinde var olan ve hamilelik süresi boyunca ortaya çıkan diyabet ve obezite’nin anne adaylarının gözünü korkuttuğunu ifade eden Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün gerekli önlemlerin alındığında anne ve bebek sağlığının korunmasının mümkün olduğunu ifade etti.
Prof. Üstün; Hamileyken alınması gereken enerji; yaşa, boya ve kiloya, göre değişe bileceğinin altını çizerek, hamilelik başındayken alınan kiloya ve fiziksel aktivite düzeyi gibi hastayla bağlantılı parametrelerle hesaplanır. Hamilelik döneminde beslenme çok hassas bir konudur. Bazı besinlere karşı iştahsızlık ve ya tam tersi fazla aşerme gibi konular yaşanabilir.
İhtiyaç olunan enerjinin hangi besinlerden alınacağı bir uzman diyetisyen eşliğinde düzenlenmelidir’’ değerlendirmesini yaptı.
Prof. Dr. Üstün konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti "Hastalarımızı daha iyi bilgilendirmek ve gelecek nesillerimizin sağlığını garanti altına almak anlamında hizmete başlayan bu poliklinikte, tip-1 ve tip-2 diyabet hastaların takibinin yanı sıra obezite kontrolleri de kadın hastalıkları ve doğum uzman doktorları, Dahiliye uzmanları ve uzman diyetisyenler tarafından çok sıkı takip edilip polikliniğimize müracaat eden hastalarımıza aynı zamanda danışmanlık hizmeti de verilecektir’’ dedi.

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