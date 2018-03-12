Gebeliğin son üç ayındaki kabuslarla nasıl başa çıkılır?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebeliğin son üç ayını kolay atlatmanın yöntemleri hakkında şu tavsiyelerde bulunuyor:

GEBELİĞİN SON ÜÇ AYINDA NİÇİN AĞRI OLUR?



“Son üç ayda vücudun her parçasında ağrı hissedilebilir. Sırttan kalçalara, mideden kasıklara kadar pek çok alanda ağrı hissedilebilir.

Son üç ayda görülen mide ağrısı, gaz, kabızlık ya da yalancı doğum ağrılarından kaynaklanabilir. Karın bölgesinde rahatsızlık hissiyle beraberdir. Fazla şiddetli ağrılar değildir.

Karın bölgesinde şiddetli ağrı varsa, idrar yollarında enfeksiyon ya da preeklampsi akla gelmelidir. Preeklampsi, yüksek tansiyonla birliktedir. Şiddetli ağrıda, plasentanın erken ayrılma durumunu da akla getirmelidir.

Vaginal kanama, ateş, titreme, bulantı ve kusma gibi belirtiler de varsa doktorunuza ulaşmanız iyi olacaktır.

SIRT VE KALÇA AĞRILARI



Doğum zamanı yaklaştıkça, hormon seviyeleri artar ve bağ dokusu gevşer. Bu değişimlerin hepsi, doğum yolunun esnekliğini artırarak, doğum kanalını bebeğin rahatça geçmesine uygun hale getirmek içindir.