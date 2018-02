Gebelik pilatesi sonrası özel emzirme eğitimleri

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri anne adaylarını eğitimleri ile bilgilendirmeye devam ediyor.

Özel Ümit Tıp Merkezinde Pilates Eğitmeni ve Yaşam Koçu Uzmanı Gülçin Kaya Uğur’dan Gebelik Pilatesi alan anneler, eğitim sonrası Ebe Dilek Kanat’tan doğum kasılmaları, doğum stresi konusunda, Hemşire Kübra Demirbaş’dan emzirme, emzirme teknikleri, süt oluşumu, emzirme sıklıkları ve anne sütü saklama koşulları hakkında bilgiler aldı.

Anne adaylarına ücretsiz eğitim

Emzirme eğitimleri gebelik pilatesi alan annelere birebir ve konferans şeklinde, ücretsiz olarak özel verilmeye devam ediyor. Gebelik pilatesi ile egzersizlerini yapan anneleri, aldıkları bu eğitimlerle hem bilgilendirmek hem de terapi şeklinde bebeklerine yetebileceklerini, streslerinin ve kaygılarının azalmasını sağlama amaçlanıyor.

Gebelik pilatesi için doğru zaman hangi aylar?

Bebek ve annenin sağlıklı, konforlu bir gebelik süreci yaşamaları için alınan pilates eğitiminin önemini vurgulayan Uğur, şöyle konuştu:

“Gebelik pilatesine hamilelerimiz, doktorlarımız izin verdiği sürece 12. ve 16. haftası arasında başlayabilir. Ortalama olarak haftada 2 veya 3 defa doğuma kadar güvenle yapılabilir. Gebelik pilatesinde önceliğimiz anne adaylarımızın daha mutlu konforlu bir hamilelik geçirmesini sağlamaktır. Gebelik pilatesi pelvik taban kasları, karın kasları, omurga ve sırtı güçlendiren egzersiz bütününü kapsar. Bunun yanı sıra doğru nefes alma, rahatlama, gevşeme, denge kurma, konsantrasyon sağlamak gibi de bir çok faydaları vardır. Gebelik pilatesinde kullanılan materyallerle de çalışmak mümkündür. Egzersizlere önce 15 dakika ile başlanır sonra egzersiz süreleri arttırılır. İdeal olan tüm egzersizler 35 - 45 dakikalık egzersiz seansları arasında gerçekleşmelidir. Gebeliğin son haftasının da yoğun olarak solunum (nefes) gevşeme pozisyonlarına ağırlık verilir.”

Gebelik pilatesi sonrası Hemşire Kübra Demirbaş, annelere emzirme, emzirme teknikleri, süt oluşumu, emzirme sıklıkları ve anne sütü saklama koşullarını anlatarak, annelerin de merak ettiği soruları yanıtladı. Demirbaş, anne sütünün emzirdikçe çoğaldığını bu nedenle anne adaylarının bebeklerini emzirmeye özen göstermesini vurguladı. Demirbaş, “Bebekler yaklaşık her 2 saatte bir emzirilmeli, bebek uyuyor olsa bile uyandırılmalıdır. Annelerin göğüslerinin yara olmaması ve sütün gelmesi için bebeğin ağzı tüm aleolayı kavramalıdır” diye konuştu.

Anne sütünü saklarken bunlara dikkat

Demirbaş anne sütünün saklanması konusunda da annelerin titiz olmalarını söyleyerek Demirdaş şunları söyledi:

“Çok sütü olan anneler veya çalışan anneler sütlerini sağmak zorunda kalabilir. Anne sütünü sağdıktan sonra süt, buzlukta 3 ay, buzdolabı rafında 3 gün, oda sıcaklığında 3 saat muhafaza edilebilir. Buzluktan çıkartılan süt önce buzdolabı rafında çözülünceye kadar bekletilmeli, raftan çıkarılan süt oda sıcaklığında benmari usulü ile tüketilmeye hazırlanmalıdır. Buzluktan çıkarılan kalan sütü tekrar buzdolabında saklamak uygun değildir. Artan sütler bir daha kullanılmamak üzere çöpe atılmalıdır.” Demirbaş anne adayının anne sütü ile mamanın karıştırması hakkındaki sorusuna ise, bu yöntemin kesinlikle yanlış olduğunun cevabını verdi.

“Bebeğinizi kucağınıza aldığınızda her şey bitiyor”

Ebe Dilek Kanat ise annelerin doğum sürecindeki streslerine dikkat çekti. Kanat, “Annelerin doğum stresi bebeği de etkilemektedir bu durumda doğum sürecini olumsuz yönden etkilemektedir. Anne adayları sakinliklerini korumalı, olumlu düşünmeli ve doğuma odaklanmalıdır. Gebelik hastalık değil özel bir andır, bebeğinizi kucağınıza aldığınızda her şeyi unutmuş olacaksınız” diye konuştu.

Eğitim sonrası anne adaylarına sertifikaları dağıtıldı.