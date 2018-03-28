Gebelikte 8 Sağlıklı Beslenme Önerisi

Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Fulya Çağlı, gebelik öncesinde kilo kontrolü ve gebelik dönemindeki beslenme düzeninin, anne bebek sağlığı üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi.
Gebelik dönemindeki beslenme düzeniyle, anne karnındaki bebeğin sağlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Gebelik öncesi ve gebelik döneminde alınan fazla kilolar, hem anne adayında hem de bebekte pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor.
"Obezite anne ve bebek sağlığını tehdit ediyor”
Gebelik öncesi obezite ve gebelik sürecinde anne adayının fazla kilo alması; hipertansiyon, gebelik zehirlenmesi, diyabet, düşük, doğum sonrası kanama, enfeksiyon ve akciğer embolisi gibi önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Doğum sonrasında bebeklerde, konjenitalanomali, erken ve ölü doğum ile iri bebek problemleri sıkça görülmektedir. Bu sorunların ortaya çıkmasını engellemek için gebelik öncesinde anne adaylarının kilo kontrolü sağlanmalıdır. Anne adayı fazla kiloluysa, gebeliğin ilk 4 ayında kilo vermeye yönelik diyetler uygulanmalıdır. Ancak zayıflama programları, gebeliğin 4’üncü ayından sonra fetüsü ve süt salınımını olumsuz etkileyeceğinden tercih edilmemelidir.
“Sağlıklı gebelik süreci için düzenli egzersiz”
Normal kiloya sahip olan kişilerin, gebelik sürecinde toplam 10-14 kilogram (ayda 1-1,5 kg) alması normal olarak kabul edilmektedir. Ancak fazla kiloyla gebe kalan bir kadın, bu süreçte 6-7 kilogramlık artışın üzerine çıkmamalıdır. Gebelik süresince haftada 3-5 gün yapılan 30 dakikalık tempolu yürüyüşler ve omurgayı güçlendirecek sırt egzersizleri yararlıdır. Anne adayı, yürüyüş temposunu, kendini yormayacak şekilde ayarlamalıdır. Yoga ve pilates de gebeliğin hamileliğin ilk haftalarından itibaren önerilmektedir. Egzersizlerin yemeklerden 45 dakika sonra yapılması kan şekerinin düşmemesi için daha uygundur.
“Beslenme düzeni vitamin dengesine göre planlanmalı”
Gebelik döneminde anne adayı, bebeğin gelişimi ve genetik yapısı için sağlıklı besinleri tüketmelidir. Buna göre; Süt ve yoğurt gebeliğin ilk 3 ayında 2 su bardağı, 3’üncü aydan sonra 3 su bardağı olarak tüketilmelidir. Sabah kahvaltısında 1 yumurta ve 1 kibrit kutusu peynir yenmelidir. Vitamin, mineral ve posa desteğini sağlayan sebzeler önemli bir besin grubu olduğu için her ana öğünde tüketilmesi gerekir. Kilo takibi göz önünde bulundurularak, mevsim meyveleri günlük 3-4 porsiyon tüketilmelidir. Haftada iki gün uygun balık türlerinden biri tercih edilmelidir. Kırmızı et tüketimi ise öğle veya akşam yemeğinde 1 porsiyon ( 4-5 köfte kadar) yeterli olacaktır. Kırmızı et yerine tavuk tercih edilecekse, organik tavuk olmasına dikkat edilmelidir. Protein oranı yüksek olan kuru baklagiller hafta 2 gün tüketilmelidir. Kilo problemi yaşayan gebelerin yüksek karbonhidrat içeren tahıl grubunu tüketirken dikkatli olması gerekir. Tam tahıllı ekmek, makarna, pilav ve erişte gibi yardımcı yemekler, diyetisyenin uygun gördüğü şekilde tüketilmelidir. Bebeğin sağlığı için anne adaylarının günde 3 litre su içmesi gerekmektedir.
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