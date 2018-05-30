Gebelikte D vitamini eksikliğine dikkat

KAYSERİ, (DHA)- MEMORİAL Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, gebelikte D vitamini eksikliğine bağlı anne ve bebekte muhtemel hastalıkların oluşmasının mümkün olduğu ifade etti.

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, 13 vitaminden biri olan D vitamininin, DNA’ya doğrudan bağlanabildiği için aynı zamanda bir hormon olarak sınıflandırıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kurtoğlu, "Yumurta, süt, balık ile hayvansal besinlerin yanı sıra mantar ve bazı sebzelerde de bulunan D vitamini, en çok güneşten alınıyor. Vücutta yeterli miktarda D vitamini sentezlenmediğinde ve özellikle gebelik döneminde eksik olan D vitamini hem annede, hem de doğumdan sonra bebekte ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor" ifadelerine yer verdi.

Yaşamsal öneme sahip D vitamininin eksikliği konusunda önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kurtoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde kapalı ortamlarda uzun süre geçirilmesi ve sağlıksız beslenme nedeniyle toplumdaki eksikliği giderek artan D vitamini, kemik oluşumunda etkilidir. D vitamini bitkilerden ergokalsiferol (D2) , hayvansal gıdalardan kolekalsiferol (D3) olarak alınmaktadır. Ayrıca ciltte ultraviyole ışınları ile 'dehidrokolesterol'den sentezlenmektedir. Hayatın her döneminde yeterli düzeyde alınması gereken D vitamini, özellikle gebelikte hem anne, hem de bebek için hayati bir öneme sahiptir. Gebeliğin son 3 ayında bebeğin kemik oluşumu için kalsiyum ve fosfora gereksinim artmaktadır. Bu nedenle gebelikte süt, yoğurt, balık, yumurta, tereyağı gibi kalsiyum, fosfor ve D vitamininden zengin beslenilmesi önem taşımaktadır. Vücuttaki D vitamini seviyesinin düşüklüğü, gebelik döneminde hem annede, hem de bebekte bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gebelik döneminde D vitamini eksikliğinin annede yol açtığı temel sağlık sorunları gebelik tansiyonu, gebelik şekeri, gebelik zehirlenmesi, diş kaybı ve erken doğum riskidir. Bebeklerde ise erken doğum, solunum problemleri, kan şekerinde düşme, kalsiyum düşüklüğü hastalıkların bazılarıdır. Gebeler, D vitamininden zengin olan yumurta, süt, yoğurt, karaciğer ve balık tüketimine önem vermelidir " dedi.

FOTOĞRAFLI

