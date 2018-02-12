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Gebelikte idrar yolu enfeksiyonuna dikkat

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 14:36 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonuna dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Süheyla Çetintaş, idrar yolu enfeksiyonlarının gebelikte en sık görülen enfeksiyon türü olduğunu, tedavi edilmezse erken doğum ve düşük riskini arttırdığını, bu nedenle anne adaylarının gebelik süresi boyunca düzenli ve sağlıklı beslenmeyi, yeterli sıvı tüketimini, en önemlisi de doktor kontrollerini aksatmaması gerektiğini bildirdi.

Enfeksiyon ilerlemeden tedbirinizi alın
Gebelik döneminde idrar yolu enfeksiyonlarının sık görülmesinin gebeliğe bağlı idrar yolu sisteminde oluşan değişiklikler olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Süheyla Çetintaş, “Büyüyen rahim, idrar torbası üzerine baskı yaparak idrarın tam boşaltılmasını engellemektedir. Ayrıca artan gebelik hormonları idrar yollarının, üreterlerin yapısını değiştirerek mesanedeki idrarın böbreklere geri kaçmasına sebep olmaktadırlar. Bu enfeksiyonlar basit bir sistit olabileceği gibi ciddi bir böbrek enfeksiyonunun da gelişimi söz konusu olabilir” dedi.
Çetintaş, şunları söyledi: “Gebelik döneminde, idrar yolları enfeksiyonunda erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Tedavi edilmediği takdirde özellikle böbrek enfeksiyonu durumunda erken doğum gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalınabilir. Böbrek iltihaplanmasında ateş yükselir, idrarda kan görülür, titreme ve belde ağrı oluşur. Bu belirtiler görüldüğü zaman anne adayı acilen takibini yapan doktoruna görünmelidir. Aslında anne adayı idrar yolu enfeksiyonunun ilk belirtileri olan sık sık idrar yapma isteği, idrarı yeterince yapamama, idrar yaparken acıma ve yanma, idrarda koku, bulantı ve kusma, karnının alt bölgesinde ağrı gibi şikayetlerin biri veya bir kaçı varsa vakit kaybetmeden doktoruna başvurulmalıdır.“

“İlaç mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır”
Gebelikte oluşan idrar yolu enfeksiyonlarının erken teşhisinin önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Süheyla Çetintaş; ”Anne adayına öncelikle idrar testi yapılır. İdrar yolu iltihaplanmalarında takibi yapan doktor tedavi için çok gerekli durumlarda antibiyotik önerebilir. Ayrıca idrar yolu antiseptiği tedavisi de uygulanır. İlaç alımı kesinlikle doktor tavsiyesi ile olmalıdır. Anne adayı kesinlikle kendi başına antibiyotik kullanmamalıdır. Eğer anne adayında böbrek iltihaplanması durumu gelişmiş ise antibiyotik tedavisinin yanında doktor hastanın hastanede yatarak tedavisini isteyebilir” açıklamasında bulundu.

“Bol bol su için”
Opr. Dr. Süheyla Çetinkaya, hamilelikte idrar yolu enfeksiyonunu önlemek veya riski azaltmak için tavsiyelerde bulunarak açıklamasını şöyle tamamladı: “Alınabilecek ilk önlem her gün bol bol su içmektir. Su hem idrar miktarını artırarak sık idrara çıkılmasını sağlayacak hem de vücuttaki mikropları temizleyecektir. Özellikle şekerli meyve suları, şekerin enfeksiyon riskini arttırıcı özelliği sebebiyle tüketilmemelidir. Kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır. İdrarı kesinlikle tutmamak gerekir. Eğer idrar isteği varsa ertelemeden yapılmalıdır. İdrarı yaparken idrarın tamamen boşaltılmasına özen gösterilmelidir. Bütün bu önlemler alınmasına rağmen yukarıda saydığımız şikayetler yaşanıyorsa anne adayları erken önlem almak için zaman kaybetmeden takibini yapan doktora başvurmalıdır."

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