Gebelikte idrar yolu enfeksiyonuna dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Süheyla Çetintaş, idrar yolu enfeksiyonlarının gebelikte en sık görülen enfeksiyon türü olduğunu, tedavi edilmezse erken doğum ve düşük riskini arttırdığını, bu nedenle anne adaylarının gebelik süresi boyunca düzenli ve sağlıklı beslenmeyi, yeterli sıvı tüketimini, en önemlisi de doktor kontrollerini aksatmaması gerektiğini bildirdi.

Enfeksiyon ilerlemeden tedbirinizi alın

Gebelik döneminde idrar yolu enfeksiyonlarının sık görülmesinin gebeliğe bağlı idrar yolu sisteminde oluşan değişiklikler olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Süheyla Çetintaş, “Büyüyen rahim, idrar torbası üzerine baskı yaparak idrarın tam boşaltılmasını engellemektedir. Ayrıca artan gebelik hormonları idrar yollarının, üreterlerin yapısını değiştirerek mesanedeki idrarın böbreklere geri kaçmasına sebep olmaktadırlar. Bu enfeksiyonlar basit bir sistit olabileceği gibi ciddi bir böbrek enfeksiyonunun da gelişimi söz konusu olabilir” dedi.

Çetintaş, şunları söyledi: “Gebelik döneminde, idrar yolları enfeksiyonunda erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Tedavi edilmediği takdirde özellikle böbrek enfeksiyonu durumunda erken doğum gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalınabilir. Böbrek iltihaplanmasında ateş yükselir, idrarda kan görülür, titreme ve belde ağrı oluşur. Bu belirtiler görüldüğü zaman anne adayı acilen takibini yapan doktoruna görünmelidir. Aslında anne adayı idrar yolu enfeksiyonunun ilk belirtileri olan sık sık idrar yapma isteği, idrarı yeterince yapamama, idrar yaparken acıma ve yanma, idrarda koku, bulantı ve kusma, karnının alt bölgesinde ağrı gibi şikayetlerin biri veya bir kaçı varsa vakit kaybetmeden doktoruna başvurulmalıdır.“