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Gebelikte testlerin önemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2018 16:34 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.

Gebelikte testlerin önemi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, gebelik oluşmadan 3 ay öncesinde folik asit desteğine başlamanın sağlıklı bir bebek gelişimi için oldukça önemli olduğunu belirtti.
Sağlıklı bir hamilelik için öncesinde de ilgili testlerin yapılmasının önemine değinen Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Bu sebeple çocuk sahibi olmak istendiği zaman kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile görüşmenin faydası var. Gebelik oluşmadan minimum 1 ay önceden folik asit desteğine başlamak sağlıklı bir bebek gelişimi için oldukça önemlidir. Hamilelik öncesinde demir eksikliği durumunun saptanması önemlidir. Demir takviyesi için hemogram denilen kan sayımı testi, gebelikte mevcudiyeti durumunda bebeğin zeka gelişimini etkileyebilir. Düşüklere yol açabilen tiroid hastalığının önceden tespiti için TSH testi, Toxoplazma, Rubella gibi gebelikte aktif olma durumunda hamileliğin sonlandırılmasını gerektirebilir. Enfeksiyonların erken dönemde tespiti ve tedavisi, geçirilmemişse önlem amaçlı aşı planı yapılması için bu testler yapılmalıdır. Kan uyuşmazlığı durumu için anne-baba kan grupları, Hepatit B, HIV testleri, tam idrar tahlili, rahim ağzı kanser tarama testi (Smear) yaptırmak gerekmektedir" dedi.
Uyanık, ayrıca adet gecikmesi ile yapılan gebelik testi pozitifliği sonrasında da erken dönemde gebeliğin rahim içerisinde yerleşip yerleşmediğinin kontrolü için jinekoloğa başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

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